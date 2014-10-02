Режиссер Юрий Любимов госпитализирован в тяжелом состоянии

"Вечер": Юрий Любимов госпитализирован в одну из московских клиник

Режиссер Юрий Любимов госпитализирован в московскую больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной информации, режиссер попал в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.

Юрий Любимов - известный советский и российский театральный режиссер, народный артист России, педагог. Он долгое время был руководителем Театра на Таганке, где в свое время играл Владимир Высоцкий. Среди постановок театра - "Жизнь Галилея" Брехта, "Гамлет", "А зори здесь тихие" и другие.

В 2011 году у Юрия Любимова произошел конфликт с актерами, и 94-летний режиссер покинул театр.

В июле этого года Любимову вручили театральную премию "Хрустальная Турандот". Режиссер получил награду "За долголетнее и доблестное служение театру".