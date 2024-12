Состояние публициста Кара-Мурзы стало стабильнее

Фото: facebook/vladimir.karamurza.5

Журналист и публицист Владимир Кара-Мурза-младший стал реагировать на голос жены, сообщил "Интерфаксу" главврач Первой Градской больницы Алексей Свет. По его словам, в целом состояние больного стало стабильнее.

"Пока рано говорить о значительных успехах, но он сам держит давление, у него стабилизировалась гемодинамика.<...> В целом он стал постабильнее, и сейчас наша задача – чтобы эта тенденция сохранилась", – подчеркнул он.

Напомним, журналиста госпитализировали вечером 26 мая, затем перевели в Научный центр имени Бакулева, где состояние Кара-Мурзы сильно ухудшилось. Затем публициста доставили в больницу имени Пирогова.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Владимира Кара-Мурзы-младшего серьезное отравление. Позже выяснилось, что что пациент страдает острой почечной недостаточностью.

Владимир Кара-Мурза-младший – член федерального политического совета Республиканской партии России – Партии народной свободы и демократического движения "Солидарность". Он также является членом Координационного совета российской оппозиции и координатором движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Кара-Мурза – автор многочисленных публикаций в российской и заребужной прессе, в том числе в "Новой газете", "Независимой газете", The New Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Ведет еженедельную англоязычную колонку о политической ситуации в России на сайте американского журнала World Affairs.