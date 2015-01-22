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Спорт

22 января 2015, 14:42

Боксер Дрозд проведет матч-реванш с Влодарчиком в мае

боксеры Кшиштоф Влодарчик Григорий Дрозд

Григорий Дрозд (слева) в бою против Кшиштофа Влодарчика. Фото: M24.ru

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд вернется на ринг в мае. Спортсмен проведет матч-реванш с поляком Кшиштофом Влодарчиком, сообщает "Чемпионат".

Поединок состоится в Государственном концертном зале "Россия", его точная дата еще не определена.

Напомним, 27 сентября Дрозд стал обладателем чемпионского пояса, побив Влодарчика. Россиянин доминировал на всем протяжении поединка, не давая своему титулованному оппоненту шансов на "лаки панч" (неожиданный нокаутирующий удар).

Бой, прошедший в московском дворце спорта "Динамо" в Крылатском, продлился все 12 раундов, после которых все три судьи отдали предпочтение Дрозду: 118:109, 119:108, 119:108.

35-летний российский спортсмен одержал 39 побед в профессиональной карьере (27 – нокаутом), проиграв всего один поединок.

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