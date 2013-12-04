Рой Джонс проведет боксерский поединок в Москве 21 декабря

Рой Джонс. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс проведет в Москве боксерский поединок. Известный спортсмен 21 декабря сразится с французом Зин Эддин Бенфаклуфом.

Противостояние будет 12-раундовым и пройдет в рамках весовой категории до 90,7 килограмма, сообщает Boxingscene.com.

Организатором поединка является известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Бой пройдет в спорткомплексе "Крылатское" в рамках большого боксерского вечера.

Отметим, что для Джонса поединок против Бенмаклуфа станет не первым боем, проведенным в Москве. В мае 2011 года он был нокаутирован российским спортсменом Денисом Лебедевым.

За свою карьеру Джонс провел 64 поединка, в которых одержал 56 побед и потерпел 8 поражений. Бенмаклуф выиграл 17 боев из 21. Француз трижды уступил оппонентам, а еще один поединок с его участием завершился вничью.