Майк Тайсон может провести бой в Москве 20 мая

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Американский боксер Майк Тайсон может провести в Москве титульный бой против канадского боксера Бермейна Стиверна. Поединок может состояться 20 мая, сообщил "Советскому спорту" промоутер Владимир Хрюнов, который занимается организацией боя.

При этом судьба возможного боя в столице будет зависеть от исхода встречи Бермейна Стиверна и Деонтея Уайлдера, которая пройдет 17 января. По словам Хрюнова, если Стиверн сохранит чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), то сможет провести добровольную защиту против Тайсона.

Он добавил, что в качестве вероятного места проведения московского боя Тайсона выбран спортивный комплекс "Арена Легенд". Спонсором поединка собирается выступить некая спортивная компания, название которой Хрюнов не сообщил.

Майк Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Он провел на профессиональном ринге 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

В 1987 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса.

"Железный Майк" известен не только своими рекордами, но и скандальными выходками. Так, в ходе боя с Эвандером Холифилдом он откусил у соперника часть уха, а в бою против Франсуа Боты пытался сломать тому руку.