Считать цену проектов благоустройства и озеленения будут по-новому

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В июле в Москве начала действовать новая методика расчета стоимости проектных работ по благоустройству территорий и озеленению объектов, финансируемых за счет средств городского бюджета. Под действие новых расценок попадут парки, сады, скверы, бульвары, зоны отдыха, водоохранные зоны, площади, магистрали, сады на крышах зданий и над подземными сооружениями и другие.

По новой методике будет учитываться категория сложности проектируемого объекта, а также усложняющие или упрощающие факторы. Так факторами, усложняющими проектирование, являются историческая зона, территория природного комплекса, местность со сложным рельефом, наличие высоковольтных линий электропередач или водоемов, праздничное озеленение. К категории сложности относятся: этажность зданий, пересеченный рельеф, трудно доступный участок, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Как пояснил и.о. председателя ведомства Игорь Солонников, в настоящий момент в столице идет интенсивное благоустройство парков, бульваров, дворов, озеленение улиц и скверов. Утвержденная методика является базовым документом, по которому рассчитывается сметная стоимость проектирования.

"Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что в результате применения новых расценок ожидаемое снижение стоимости проектных работ по комплексному благоустройству, финансируемому из столичного бюджета, должно составить более 10%", - добавил он.