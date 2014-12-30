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Москва 24

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Технологии

30 декабря 2014, 17:45

Москва сотрудничает с городами 150 стран мира - Черемин

бизнес технологии города Сергей Черемин межрегиональные и международные связи связи

"Интервью": Сергей Черемин рассказал о международных связях столицы

Столичное правительство постоянно совершенствует и развивает межрегиональные отношения Москвы с крупнейшими городами мира. На настоящий момент столица активно сотрудничает с городами более чем 150 стран, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Москва - это крупнейший регион России. И сегодня мы активно работаем с более чем 150 странами мира. Это стало возможным благодаря тому, что в Москве сосредоточены штаб-квартиры крупнейших компаний, а также благодаря усилиям правительства Москвы", - отметил Черемин.

По словам Черемина, столичное правительство налаживает межрегиональные отношения с крупнейшими городами не только Европейского союза, но также Азии. Кроме того, недавно город начал сотрудничать с Латинской Америкой.

"Месяц назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим мегаполисом Латинской Америки - Мехико. Мы считаем, что у наших коллег можно почерпнуть много опыта - с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, управления дорожным движением, создания систем безопасности", - добавил Черемин.

Как отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, в Мехико активно развиваются общественные пространства, разработана отличная система обеспечения необходимым социально незащищенных слоев населения.

"И Москва может предложить нашим зарубежным коллегам тоже очень много. Так, в разных городах стали традиционно интересными наши программы обучения муниципальных специалистов и сотрудников различных департаментов. Ими заинтересовались в Барселоне, Сеуле, Стокгольме, Берлине", - отметил Черемин.

По мнению Черемина, обмен опытом между городами позволяют изучать передовой международный опыт. Руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей добавил, что, согласно результатам первого полугодия этого года, внешнеторговый оборот Москвы увеличился на десять процентов и превысил 170 миллиардов долларов.

"Для нас это очень важный показатель", - сообщил Черемин.

Отметим, что в будущем году в Мехико могут пройти Дни Москвы. С соответствующим предложением Сергей Черемин выступил летом на встрече с послом Мексики в России Рубеном Бельтраном.

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В качестве ответного мероприятия Черемин предложил провести в 2016 или 2017 году Дни Мехико в Москве.

Как ранее сообщало M24.ru, в октябре соличные власти заключили с республикой Кабардино-Балкария соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ подписали Сергей Собянин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

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