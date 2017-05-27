Форма поиска по сайту

27 мая 2017, 18:27

Экономика

Китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля в Крым

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Строительством тоннеля через Керченский пролив заинтересовались китайские инвесторы, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал министр экономического развития республики Крым Андрей Мельников.

Строительство подземного сооружения одновременно с мостом предложил Евразийский деловой совет. Проект планировалось реализовать за счет частных инвестиций. Проезд по тоннелю предполагалось сделать платным.

Мельников отметил, что китайские предприниматели готовы возвести сооружение "с достаточно скромными затратами". Предложение будет рассмотрено. Компании из КНР уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе.

Мост через Керченский пролив,который соединит Крым и Краснодарский край, планируется открыть для автомобилей в 2018 году. Он будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.

