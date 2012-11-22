В Манеже начался урбанистический форум "Мегаполис в масштабе человека"

4-5 декабря 2012 года в Москве под эгидой правительства Москвы проходит II Московский международный урбанистический форум "Мегаполис в масштабе человека".

Московский урбанистический форум – единственное в России мероприятие международного уровня, посвященное городскому развитию и управлению. Центральной темой дискуссий в 2012 году станет качество жизни людей в мегаполисах.

В основе деловой программы Форума – дискуссии о постиндустриальных стандартах жизни в городе, локальных изменениях, развитии экономики городов с учетом индивидуального подхода к жителям, определение современного общественного пространства в масштабе человека, комфортного глобального мегаполиса и другие актуальные темы. Обсуждения помогут выработать практические подходы к превращению Москвы в гармоничный, современный и комфортный город.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, мэры крупнейших мегаполисов Бразилии, Китая, Индии, Кореи, руководители архитектурных и градостроительных бюро, девелоперских и строительных компаний, ведущие зарубежные и российские эксперты в области урбанистики.

Форум пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж".

Программную дирекцию мероприятия представляет Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", а международным партнером выступает UrbanLandInstitute– крупнейший международный институт в сфере урбанистики.

Чтобы получить аккредитацию на форум, необходимо зарегистрироваться на сайте до 1 декабря 2012 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте форума, а также на его странице в Facebook.