"Калашников" займется выпуском беспилотников и катеров

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Оружейный концерн "Калашников" займется выпуском беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и катеров, передает "Интерфакс".

Дополнительные производственные линии появятся в соответствии с планом развития до 2020 года. При этом катера будут не только военные (десантные), но и поисково-спасательные, и прогулочные.

БЛА, которые собирается выпускать "Калашников", будут применять для охраны границ, разведки, спасательных операций, мониторинга и геодезических работ.

Ранее M24.ru сообщало, что концерн "Калашников" представил новый бренд и будет выпускать под ним одежду и ножи.

По словам главы "Ростеха", куда входит концерн, это будет одежда для охоты и для стрелкового спорта. Гендиректор концерна Алексей Криворучко, в свою очередь, отметил, что будут выпущены аксессуары для активной жизни и для охоты, в числе которых будут ножи.

Как отметили в "Ростехе", в рамках ребрендинга были разработаны новые названия для всей линейки оружия. Новое "лицо" концерна также станет основой для рекламных кампаний.

Добавим, что к концу года завершатся государственные испытания автомата АК-12, входящего в экипировку "Ратник" (стрелковое вооружение, комплекты защиты, средства разведки и связи).