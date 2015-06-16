Трейдеры сообщают о постоянных сбоях в работе Московской биржи

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сегодня в течение трех минут – с 10.40 до 10.43 Московская биржа не транслировала котировки на валютном рынке. Трейдеры отмечают, что торги стали слишком часто прерываться в последнее время. Они намерены обратиться с жалобой на технические сбои в Центробанк, а также подать иски в суд.

"На валютном рынке был перерыв в раздаче рыночных данных по протоколу FAST. Мы наблюдали сбой в течении трех минут в период 10.40–10.43", – цитируют "Ведомости" трейдера Андрея Железнякова из Металлинвестбанка.

Наличие технического сбоя в системах биржи и перерыва в трансляции данных подтвердили и официальные представители биржи:"В 10.40 мск на небольшой промежуток времени прерывалась раздача данных валютного рынка по протоколу FAST".

Как раз перед этим произошло резкое снижение курса доллара с 54,5 рублей за доллар до 54,0 рублей.

По словам, трейдеров информация, которую транслирует биржа – "единственный метод получения полной картины всех выставленных заявок для всех участников торгов". Из-за сбоя трейдеры не могли реагировать на изменение рынка.

Участники рынка устали от постоянных сбоев на бирже, часть из которых она таковыми не признает и не публикует соответствующую информацию либо объясняет их "сетевыми проблемами". По данным "Интефакса" трейдеры планируют обращаться с жалобой на частые остановки торгов в ЦБ РФ.

"Я думаю, мы будем воздействовать на биржу через Центробанк. Там есть служба по защите прав потребителей финансовых услуг. Мне кажется, что мы такие же потребители услуг биржи, как и наши клиенты, будем туда писать, чтобы нас защищали. Уйти с этой биржи на другую мы не можем", – заявил генеральный директор компании "Открытия брокер" Юрий Минцев.

Некоторые трейдеры также рассматривают возможность подать в суд на биржу и получить компенсацию убытков от сбоев.

Напомним, вчера у биржи был двухчасовой сбой в торговле фьючерсами и опционами на срочном рынке. торги начались с задержкой на час и остановились через две минуты после запуска. В итоге, все операции трейдеры смогли проводить только с 22.20, хотя изначально торги должны были начаться с 19.00.

Кроме того, днем 15 июня участники рынка жаловались на неверное отражение части информации на бирже. Как сообщили тогда ее представители, часть справочных данных, стала транслироваться некорректно после дневной клиринговой сессии. При этом основная информация – текущая позиция и состояние средств участников – транслировалась корректно.

Это не первый сбой в работе Московской Биржи. За последние 1,5 года уже происходили пять технических сбоев на срочном рынке, один – на валютном и два – на фондовом.

Брокеры предполагают, что проблемы в трансляций связаны с тем, что программное обеспечение на бирже старое, а команда его разработчиков уже не работает в учреждении.