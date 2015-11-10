Продажи легковых автомобилей сократились на 40 процентов

Фото: m24/Александр Авилов

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились в октябре почти на 40 процентов. Такие данные опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В ассоциации сообщают, что основная причина спада продаж – нынешний стабильный курс рубля и приостановка правительственной программы по поддержке утилизации и трейд-ин (выкуп автомобиля).

Так, продажи легковых в октябре этого года в России сократились на 38,5 процентов по сравнению с октябрем 2014 года.

Всего за октябрь было продано порядка 130 тысяч автомобилей, что на 81 407 автомобилей меньше, чем в прошлом году.

Ранее m24.ru сообщало, что в январе – августе 2015 года в России был продан 1 051 851 автомобиль, что на 33,5 процента меньше, чем годом ранее.

При этом падение спроса продолжается от месяца к месяцу. К примеру, в августе продажи по России сократились на 19,4 процента. Такие данные предоставил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Кроме того, по данным "Автостата", количество выданных за III квартал 2015 года автокредитов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34 процента.