Москва продаст два "дома-книжки" на Новом Арбате осенью

Фото: Станислав Красильников

Два высотных "здания-книжки" на Новом Арбате будут проданы осенью, рассказала во вторник первый заместитель главы департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Они будут продаваться, скорее всего, одним лотом. Порядок цифр - это 108 миллионов евро за два здания. Они перейдут в частную собственность, это не аренда, мы продаем", - приводит слова Соловьевой "Интерфакс".

По ее словам, тендер будет объявлен в октябре-ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что новые владельцы "домов-книжек" отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В настоящее время большая часть площадей в "домах-книжках" сдается под офисы, условия аренды планируют сохранить.

Многочисленным арендаторам, которые сейчас занимают офисы в "домах-книжках", мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.

В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года.