Самый большой дата-центр в России разместится на территории завода "Москвич"

Фото: пресс-служба технополиса "Москва"
На территории бывшего завода "Москвич" планируют разместить самый большой в России центр обработки данных, сообщает пресс-служба технополиса "Москва".
Реконструкция бывшего цеха завода площадью 14,2 тысячи квадратных метров должна завершиться в I квартале 2016 года. Сам дата-центр займет 12 тысяч квадратных метров.
На реструктуризацию корпуса столичные власти выделили 450 миллионов рублей.
"Еще три миллиарда рублей в создание центра обработки данных проинвестирует резидент технополиса – компания "Кнопп", входящая в группу компаний RadiusGroup", – рассказала директор по перспективному развитию технополиса "Москва" Анна Горбатова.
По ее словам, в центре обработки данных будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.
Ранее стало известно, что рядом со зданием бывшего завода "Москвич" собираются построить гостиницу, музей и парковку на 498 машино-мест.
Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич". Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов.
В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.
Ожидается, что в 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов, а к концу 2017 года здесь будут работать более 10 тысяч человек.
