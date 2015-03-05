Форма поиска по сайту

05 марта 2015, 18:21

Экономика

Самый большой дата-центр в России разместится на территории завода "Москвич"

Фото: пресс-служба технополиса "Москва"

На территории бывшего завода "Москвич" планируют разместить самый большой в России центр обработки данных, сообщает пресс-служба технополиса "Москва".

Реконструкция бывшего цеха завода площадью 14,2 тысячи квадратных метров должна завершиться в I квартале 2016 года. Сам дата-центр займет 12 тысяч квадратных метров.

На реструктуризацию корпуса столичные власти выделили 450 миллионов рублей.

Дата-центр, или центр хранения и обработки данных (ЦОД/ЦХОД) – это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет.

"Еще три миллиарда рублей в создание центра обработки данных проинвестирует резидент технополиса – компания "Кнопп", входящая в группу компаний RadiusGroup", – рассказала директор по перспективному развитию технополиса "Москва" Анна Горбатова.

По ее словам, в центре обработки данных будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.

Ранее стало известно, что рядом со зданием бывшего завода "Москвич" собираются построить гостиницу, музей и парковку на 498 машино-мест.

Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич". Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов.

В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.

Ожидается, что в 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов, а к концу 2017 года здесь будут работать более 10 тысяч человек.

