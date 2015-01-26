Москвичи предпочитают абонементам в музей обычные билеты – опрос

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Подведены итоги голосования по выбору наиболее удобного формата музейных абонементов, которое проходило на портале "Активный гражданин". Опрос показал, что большинству респондентов (52%) удобнее покупать входные билеты при каждом посещении музея, нежели приобретать годовой абонемент.

Сторонники билетов отметили, что планы на выходные часто меняются. Поэтому покупать абонемент на год не всегда выгодно, нет гарантии его полного использования.

За семейный тариф на четыре персоны с правом посещения сразу нескольких музеев проголосовали 25% москвичей. Тематический годовой абонемент на одного человека (посещение лекций на исторические, литературные и музыкальные темы) пришелся по душе 8% респондентов.

7% поддержали формат индивидуального годового абонемента для визитов в музей по будням. 3% голосовавших предложили свои варианты посещения музеев.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

"Многие считают необходимым ввести специальную музейную карту, которая будет работать по аналогии с транспортной картой "Тройка". В числе популярных предложений – создать единый билет на посещение нескольких популярных выставочных площадок, который будет действовать в течение двух - трех дней", – сообщается на портале "Активный гражданин".

Еще 5% респондентов затруднились с ответом.

Добавим, что Москва - один из лидеров по количеству музеев среди мировых мегаполисов. Москвичи и туристы, помимо федеральных, могут посетить 97 городских музеев, музеев-усадеб и выставочных залов.

В 2011 году посещаемость столичных музеев превысила 5 миллионов человек, в 2012 году она составила около 5,7 миллиона человек, а в 2013 – 6,3 миллиона человек. Кроме того, возможность бесплатно посетить музей появляется в каждое третье воскресенье месяца, майские праздники, в дни зимних каникул, в дни исторического и культурного наследия Москвы, в "Ночь музеев", "Ночь искусств" и в День города.