Режим работы столичных библиотек хотят продлить до 22.00

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Библиотекам для взрослых необходимо продлить режим работы до 22.00, а детским - до 21.00. Такой график директорам московских библиотек на заседании Совета директоров государственных публичных библиотек столицы предложил рассмотреть руководитель департамента культуры Александр Кибовский, передает Агентство "Москва".

По его словам, рабочий день библиотек должен начинаться с 12.00.

Выходным днем для всех столичных библиотек может стать понедельник, а санитарным днем - последний вторник каждого месяца.

"Мы бы хотели, чтобы в течение сентября график работы библиотек постепенно был приведен к единому знаменателю. На основании рекомендаций департамента культуры директора библиотек должны определить режим работы", - сказал Кибовский.

Ранее m24.ru сообщало о том, что 40 столичных библиотек уже продлили свою работу до 22.00. Таким образом библиотечное сообщество пытается привлечь наиболее активных москвичей, которые работают до 7-8 вечера. Такие планы существовали давно, но пока по продленному графику работали только несколько библиотек, точнее, медиатек, или "городских гостиных".

"Сейчас столичное правительство проводит масштабную реформу библиотек. Мы надеемся предложить работающим москвичам, заинтересованным в чтении, новый режим работы. Мы хотим, чтобы люди, которым это нужно и интересно, смогли все библиотечные мероприятия посещать в то время, когда они не заняты на работе", – пояснила в эфире радиостанции "Москва FM" пресс-секретарь Московского городского библиотечного центра Анна Ландер.