В 2015 году на базе библиотек откроют новые медиацентры

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

В 2015 году в рамках программы модернизации московской сети библиотек планируется открыть новые медиацентры, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента культуры.

Так, ремонт сделают в:

библиотеке имени Ахматовой;

библиотеке №51 на улице Паршина;

библиотеке №128 на Полимерной улице;

библиотеке №60 имени Иванова на улице Врубеля;

библиотеке Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская;

библиотеке в Зеленограде.

Отметим, что после капитального ремонта в рамках программы уже открыта библиотека №171 имени 1 мая на Ленинском проспекте, 17 декабря откроется библиотека в поселке Филимонковской в ТиНАО. А 4 декабря в Марьине открылась библиотека №30. В ее фонде свыше 38 тысяч книг.

Помещение разделено на несколько зон, среди которых тихие зоны, зал для проведения лекций и кинопоказов, зоны для детей разного возраста. Теперь в библиотеке есть Wi-Fi, новые компьютеры, удобная мебель для занятий, а также развивающие книжки и игрушки для малышей.

В библиотеке будут организовывать выставки, представления и презентации, тематические лекции, семинары и кинопоказы, а также специальные программы и мероприятия для школ и детских домов.

Ранее глава департамента культуры Сергей Капков посетил обновленную библиотеку. "Это одна из самых больших наших библиотек, которая подверглась таким изменениям. Это больше, чем библиотека, ее можно назвать так – московская городская гостиная", – отметил он.

Как меняются столичные библиотеки

Напомним, 27 ноября завершился сбор заявок на участие в конкурсе проектов по модернизации городских библиотек. Заявки подали 24 компании из России, США, Европы, Китая и Южной Африки. Основная цель конкурса – найти способы привлечь людей в библиотеки.

Библиотеки хотят превратить в места неформального образования и самообразования, где люди могли бы общаться, знакомиться и обмениваться идеями. Сейчас в них активно проводят фестивали, литературные марафоны, конкурсы и другие мероприятия.

В библиотеках организуются клубы по интересам и учебные курсы. В городских больницах при поддержке библиотек открывают литературные комнаты.

Кроме того, сейчас в московских библиотеках начинают внедрять автоматическую систему выдачи литературы – для этого на книги наносят специальные RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Также в следующем году, который объявлен Годом литературы, на улицах и в парках могут появиться QR-коды для скачивания книг.