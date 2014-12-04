В 2015 году на базе библиотек откроют новые медиацентры

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская
В 2015 году в рамках программы модернизации московской сети библиотек планируется открыть новые медиацентры, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента культуры.
Так, ремонт сделают в:
- библиотеке имени Ахматовой;
- библиотеке №51 на улице Паршина;
- библиотеке №128 на Полимерной улице;
- библиотеке №60 имени Иванова на улице Врубеля;
- библиотеке Фазиля Искандера в Кунцеве на улице Кастанаевская;
- библиотеке в Зеленограде.
Отметим, что после капитального ремонта в рамках программы уже открыта библиотека №171 имени 1 мая на Ленинском проспекте, 17 декабря откроется библиотека в поселке Филимонковской в ТиНАО. А 4 декабря в Марьине открылась библиотека №30. В ее фонде свыше 38 тысяч книг.
Помещение разделено на несколько зон, среди которых тихие зоны, зал для проведения лекций и кинопоказов, зоны для детей разного возраста. Теперь в библиотеке есть Wi-Fi, новые компьютеры, удобная мебель для занятий, а также развивающие книжки и игрушки для малышей.
В библиотеке будут организовывать выставки, представления и презентации, тематические лекции, семинары и кинопоказы, а также специальные программы и мероприятия для школ и детских домов.
Ранее глава департамента культуры Сергей Капков посетил обновленную библиотеку. "Это одна из самых больших наших библиотек, которая подверглась таким изменениям. Это больше, чем библиотека, ее можно назвать так – московская городская гостиная", – отметил он.
Напомним, 27 ноября завершился сбор заявок на участие в конкурсе проектов по модернизации городских библиотек. Заявки подали 24 компании из России, США, Европы, Китая и Южной Африки. Основная цель конкурса – найти способы привлечь людей в библиотеки.
Библиотеки хотят превратить в места неформального образования и самообразования, где люди могли бы общаться, знакомиться и обмениваться идеями. Сейчас в них активно проводят фестивали, литературные марафоны, конкурсы и другие мероприятия.
Ссылки по теме
В библиотеках организуются клубы по интересам и учебные курсы. В городских больницах при поддержке библиотек открывают литературные комнаты.
Кроме того, сейчас в московских библиотеках начинают внедрять автоматическую систему выдачи литературы – для этого на книги наносят специальные RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.
Также в следующем году, который объявлен Годом литературы, на улицах и в парках могут появиться QR-коды для скачивания книг.
Сайты по теме