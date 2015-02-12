Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

12 февраля, 18:45

Биатлонист Гараничев стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке мира

биатлон Кубок мира Евгений Гараничев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Евгений Гараничев выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону. Спортсмен отстал от победителя - Мартена Фуркада - всего на 14 секунд.

Оба - и Гараничев, и Фуркад - идеально провели стрельбу, но на лыжне француз смотрелся немного увереннее конкурента. Третьим стал украинец Сергей Семенов.

Еще один россиянин - Антон Шипулин - долгое время рассматривался в качестве одного из главных претендентов на победу, но два промаха на третьем огневом рубеже помешали биатлонисту побороться за призы. В итоге он занял седьмое место.

Стоит отметить, что Шипулин оказался самым быстрым из биатлонистов, стартовавших в Холменколлене.

В десятку также попал Максим Цветков. Он напротив очень медленно бежал, но продемонстрировал идеальную точность при стрельбе.

В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Фуркад. Шипулин располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать