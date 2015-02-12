Биатлонист Гараничев стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Евгений Гараничев выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону. Спортсмен отстал от победителя - Мартена Фуркада - всего на 14 секунд.

Оба - и Гараничев, и Фуркад - идеально провели стрельбу, но на лыжне француз смотрелся немного увереннее конкурента. Третьим стал украинец Сергей Семенов.

Еще один россиянин - Антон Шипулин - долгое время рассматривался в качестве одного из главных претендентов на победу, но два промаха на третьем огневом рубеже помешали биатлонисту побороться за призы. В итоге он занял седьмое место.

Стоит отметить, что Шипулин оказался самым быстрым из биатлонистов, стартовавших в Холменколлене.

В десятку также попал Максим Цветков. Он напротив очень медленно бежал, но продемонстрировал идеальную точность при стрельбе.

В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Фуркад. Шипулин располагается на третьей строчке турнирной таблицы.