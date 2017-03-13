Новые зоны досмотра и камеры с распознаванием лиц установят на всех ж/д вокзалах

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Дополнительные зоны досмотра и распознающие лица камера появятся на московских железнодорожных вокзалах к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. Об этом в интервью m24.ru сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.
"Поскольку в пиковые дни, даже часы количество болельщиков может быть выше, чем в среднем, то планируем добавить досмотровое оборудование. Возможно, на некоторых вокзалах нам придется развернуть временные павильоны для досмотра. Естественно, добавится количество сотрудников", – рассказал начальник ДЖВ.
Кроме того, на вокзалах заменят видеокамеры на устройства нового поколения, распознающие лица людей. "С прошлого года начали устанавливать камеры нового поколения с возможностью распознания лиц. Такие камеры устанавливают на столичных вокзалах. Благодаря новым камерам правоохранительные органы могут выделить в толпе нужное лицо человека", – добавил Вотолевский.
Московские власти уже апробировали систему распознавания лиц и признали ее эффективность. В 2015 году департамент информационных технологий успешно провел эксперимент по оснащению московской системы видеонаблюдения такой программой. Распознавание работало по следующему принципу: загрузив фотографию человека в систему, можно отследить, где и когда он попадал в объектив всех 140 тысяч городских видеокамер. Таким образом, можно искать искать как преступников, так и пропавших людей.
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Никита Щуренков, Светлана Казанцева