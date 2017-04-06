Дружинники могут выйти на постоянное дежурство в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Столичные дружинники помогут охранять порядок в аэропорту Внуково. Об этом m24.ru рассказал руководитель Московского городского штаба народной дружины Владимир Семерда.

"Аэропорт Внуково предлагает нам выставить постоянную дружину. Предполагается, что дружинники будут дежурить вместе с сотрудникам полиции, которые работают в аэропорту", – пояснил Семерда.

По его словам, сейчас решается вопрос с кадровым составом, который будет дежурить в авиагавани. "Сейчас остается вопрос, каким образом попадать во Внуково дружинникам. Мы пробуем привлекать людей, проживающих неподалеку. Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил собеседник m24.ru.

В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили m24.ru, что дружинники будут помогать полиции на привокзальной площади. "Согласно документам по авиационной и транспортной безопасности, народные дружины и частные охранные предприятия в терминалах аэропортов и в контролируемых зонах на данный момент не предусмотрены", – пояснили в пресс-службе гавани.

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин считает, что дружинники помогут увеличить уровень безопасности в аэропортах. "Дружинники будут полезны, если полицейским не хватает личного состава, которые ко всему прочему еще и перерабатывают. Таким образом, можно увеличить безопасность, не увеличивая количество полицейских", – пояснил он.

По его словам, безопасности на транспортных объекта много не бывает, особенно после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. "По негласной статистике на один реализуемый теракт – десятки предотвращенных. Задерживается огромное количество исполнителей, заказчиков и пособников террористов, но об этом никто особенно не говорит", – добавил эксперт.