Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля 2017, 00:07

Безопасность

Дружинники могут выйти на постоянное дежурство в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Столичные дружинники помогут охранять порядок в аэропорту Внуково. Об этом m24.ru рассказал руководитель Московского городского штаба народной дружины Владимир Семерда.

"Аэропорт Внуково предлагает нам выставить постоянную дружину. Предполагается, что дружинники будут дежурить вместе с сотрудникам полиции, которые работают в аэропорту", – пояснил Семерда.

По его словам, сейчас решается вопрос с кадровым составом, который будет дежурить в авиагавани. "Сейчас остается вопрос, каким образом попадать во Внуково дружинникам. Мы пробуем привлекать людей, проживающих неподалеку. Сейчас этот вопрос прорабатывается", – отметил собеседник m24.ru.

В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили m24.ru, что дружинники будут помогать полиции на привокзальной площади. "Согласно документам по авиационной и транспортной безопасности, народные дружины и частные охранные предприятия в терминалах аэропортов и в контролируемых зонах на данный момент не предусмотрены", – пояснили в пресс-службе гавани.

Ссылки по теме


Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин считает, что дружинники помогут увеличить уровень безопасности в аэропортах. "Дружинники будут полезны, если полицейским не хватает личного состава, которые ко всему прочему еще и перерабатывают. Таким образом, можно увеличить безопасность, не увеличивая количество полицейских", – пояснил он.

По его словам, безопасности на транспортных объекта много не бывает, особенно после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. "По негласной статистике на один реализуемый теракт – десятки предотвращенных. Задерживается огромное количество исполнителей, заказчиков и пособников террористов, но об этом никто особенно не говорит", – добавил эксперт.

В Московскую городскую народную дружину входят более 20 тысяч человек. Ежедневно улицы города, в том числе столичные парки, патрулируют порядка двух тысяч дружинников. Они обходят территорию вместе с сотрудниками полиции, так как сами не имеют права выписывать штрафы или задерживать нарушителей общественного порядка. Также они патрулируют крещенские купания, новогодние елки, пасхальные праздники и выпускные у школьников. Кроме того, к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу сформируют спецбригаду дружинников, которая будет помогать охранять порядок на стадионах.

безопасность аэропорты транспорт аэропорт Внуково Владимир Семерда Московский городской штаб народной дружины авиа и аэропорты

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика