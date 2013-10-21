"Огонек": Учиться выживать в ситуации бунта пора всем москвичам

Фото: ИТАР-ТАСС

Почему мы пролетели мимо частицы Бога

Когда в 1990-х годах пошел отток мозгов из России, умные люди предупреждали: мы отстанем от мировой науки, но это еще не трагедия. Самое страшное случится, когда мы потеряем способность понимать язык, на котором говорит мировая наука. Судя по тому, что Нобелевские премии вызывают у нас интерес не больший, чем выборы в шведский риксдаг, эта печальная пора уже настала.

Пока погром не грянет

В Москве снова митинги, но уже не на центральных площадях, а в спальных районах. Пока власть ломает голову над тем, как угомонить бирюлевских погромщиков, эксперты отмечают: горячих точек в Москве все больше, поселения мигрантов кочуют по всей столице, и в режиме ручного управления с ситуацией не совладать. Сотрудник "Огонька" и коренной житель Бирюлево, обнаружив волнения прямо под окнами, честно предупреждает: учиться выживать в ситуации бунта пора уже всем.

Рабочий и уборщица

История с Бирюлево — это следствие провальной миграционной политики и коррупции. Об этом говорили на прошлой неделе на круглом столе по теме "Нужно ли бороться с трудовой миграцией?", проведенном сетью "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал". Ни представители ФМС, ни Министерства труда на мероприятие правозащитников не пришли, хотя были приглашены.

Никаких "но"



События в Бирюлево подтвердили: мы как общество тяжело больны. И проблема не в мигрантах, националистах и даже не в коррумпированных чиновниках, а в общем сбое в представлениях о том, что такое хорошо, а что такое плохо.

Доведение до самобытности

Очень символично, считает наш автор, что требования придворного режиссера о создании новой идеологии и бунт в Бирюлево почти совпали

Грузинский перелом

27 октября в Грузии будут выбирать нового президента. Но на самом деле люди проголосуют не за смену лиц, а за смену вех в грузинской политике. Эпоха Саакашвили заканчивается, и пока не ясно, куда страна двинется дальше

"Важные решения — вынужденные"

Джулиан Ассанж о выборе между свободой и безопасностью, власти силового лобби в США и Эдварде Сноудене. Основатель сайта WikiLeaks и герой фильма "Пятая власть" дал интервью из своего убежища в посольстве Эквадора

Наталья Тимакова: "Мне важно чувствовать себя свободной"

Выросла я в подмосковном Хотьково, где мои родители, собственно, и сейчас живут — папа работает, мама уже на пенсии. Но мой мир никогда не ограничивался этим городом, еще до школы я побывала почти во всех московских театрах, мы ездили на выставки, в музеи. Мама с папой всегда старались, чтобы мы с младшим братом смотрели спектакли, читали книги, слушали музыку. В детстве на вопрос "Где работают родители?" я отвечала, что делают полиэтиленовые пакеты: дома в их разговорах о работе фигурировали только какие-то "изделия". Сейчас-то об этом можно говорить: они окончили МХТИ и работали инженерами в КТБ — типичном подмосковном «ящике», где занимались композитными материалами, из которых делаются оболочки ракет. Мама выбрала химию, потому что тогда это было модно, но я уверена, что она бы преуспела и на гуманитарном пути. У нее склонность к языкам, прекрасный голос — до сих пор поет в хоре. Мама очень творческий человек, с чувством юмора. А в папе главное — ответственность, прежде всего в работе. Работать по субботам и воскресеньям — это для него норма.

Другие материалы журнала "Огонек"