Все сборные России по баскетболу отстранены от международных соревнований

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все сборные России от международных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Причиной столь жесткого решения стали скандалы в РФБ и назначение внеочередной отчетно-выборной конференции. Таким образом, под угрозой оказалось участие в мужском чемпионате Европы осенью и Олимпиаде-2016.

Напомним, что 18 июня Хамовнический суд Москвы обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома организации.

Тогда Федерация баскетбола Пермского края просила суд признать недействительными все решения внеочередной отчетно-выборной конференции РФБ, состоявшейся 2 августа 2013 года, кроме решения об избрании президентом организации Юлии Аникеевой, которое еще ранее было признано недействительным Пресненским судом.

Сборные России по баскетболу отстранены от международных соревнований

На прошлой неделе исполком РФБ назначил проведение отчетно-выборной конференции на 25 августа. О своем желании участвовать в выборах объявил бывший баскетболист Андрей Кириленко.

При этом завтра российские девушки в возрасте до 18 лет стартуют на чемпионате Европы в Словении, а остальные национальные команды: мужская и женская сборные до 16 лет, а также главная мужская сборная в чемпионатах Европы не сыграют.

Добавим, что это далеко не первый случай, когда FIBA грозился отстранить российские сборные. Так, год назад вопросы возникли к договору о передаче прав на проведение чемпионата России Единой лиге ВТБ. В вину РФБ ставилось, что она не смогла обеспечить подписание декларации Единой лигой ВТБ в установленные сроки.

Приостановка членства Российской федерации баскетбола в ФИБА могло повлечь дисквалификацию всех национальных команд страны.