Все сборные России по баскетболу отстранены от международных соревнований

Фото: ТАСС/Роман Кручинин
Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все сборные России от международных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
Причиной столь жесткого решения стали скандалы в РФБ и назначение внеочередной отчетно-выборной конференции. Таким образом, под угрозой оказалось участие в мужском чемпионате Европы осенью и Олимпиаде-2016.
Напомним, что 18 июня Хамовнический суд Москвы обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома организации.
Тогда Федерация баскетбола Пермского края просила суд признать недействительными все решения внеочередной отчетно-выборной конференции РФБ, состоявшейся 2 августа 2013 года, кроме решения об избрании президентом организации Юлии Аникеевой, которое еще ранее было признано недействительным Пресненским судом.
На прошлой неделе исполком РФБ назначил проведение отчетно-выборной конференции на 25 августа. О своем желании участвовать в выборах объявил бывший баскетболист Андрей Кириленко.
При этом завтра российские девушки в возрасте до 18 лет стартуют на чемпионате Европы в Словении, а остальные национальные команды: мужская и женская сборные до 16 лет, а также главная мужская сборная в чемпионатах Европы не сыграют.
Добавим, что это далеко не первый случай, когда FIBA грозился отстранить российские сборные. Так, год назад вопросы возникли к договору о передаче прав на проведение чемпионата России Единой лиге ВТБ. В вину РФБ ставилось, что она не смогла обеспечить подписание декларации Единой лигой ВТБ в установленные сроки.
Приостановка членства Российской федерации баскетбола в ФИБА могло повлечь дисквалификацию всех национальных команд страны.
