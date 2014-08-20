Российские баскетболисты одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2015

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Сборная России одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы по баскетболу, обыграв на своей площадке команду Швейцарии. Встреча, прошедшая в Крылатском, завершилась со счетом 101:56 в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Самыми результативными в составе российской сборной стали Дмитрий Соколов и Андрей Зубков, набравшие по 15 очков. Никита Курбатов оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 13 подборов.

Благодаря этой победе российская команда сохранила шансы на поездку на Евробаскет-2015. Ранее россияне уступили швейцарцам на выезде (77:79) и в домашней встрече итальянцам (63:65).

Заключительный матч квалификации россияне проведут 24 августа на выезде против сборной Италии.