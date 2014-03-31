Форма поиска по сайту

31 марта 2014, 16:12

Экономика

На создание национальной платежной системы России уйдет полгода

Создание национальной платежной системы России займет от двух до шести месяцев, сообщает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что появится компания, которая будет обслуживать все банковские транзакции. Заработает она примерно спустя полгода с момента принятия поправок.

При этом экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков считает, что введение национальной системы будет полезно только для России и СНГ. "Если Visa и MasterCard решат заблокировать транзакции, то можно будет пользоваться наличными или своей платежной системой", - считает он.

Также Цыганков предположил, что для получения карты иностранных платежных систем придется ехать в ту страну, где можно открыть счет, или попробовать это сделать в российской "дочке" иностранного банка.

Напомним, 22 марта Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанк". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

