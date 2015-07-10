На остановках появятся билетные автоматы с видеонаблюдением и приемом карточек

ТАСС/Артем Коротаев

75 автоматов по продаже билетов планируется запустить на остановках общественного транспорта до конца осени, рассказали m24.ru в ГУП "Мосгортранс". Конкурс на их поставку уже объявлен. Новые автоматы будут принимать банковские карты, в том числе MasterCardPayPass и VisaPayWave. Они смогут выдавать не только все типы билетов, но и карту "Тройка" под залог. Автоматы научат выдавать сдачу с пятитысячных купюр. Для безопасности на аппаратах предусмотрят возможность установки IP-камер.

Пробный экземпляр новых билетных автоматов должны запустить на одной из остановок уже в сентябре. Остальные 74 будут устанавливать в течение осени. Работать автоматы будут круглосуточно. Их поставят на тумбу высотой 500 мм. От непогоды конструкцию убережет специальный козырек. Аппарат продолжит продавать билеты, даже если на улице стукнет мороз до 50 градусов, выдержит он и жару до 45 градусов.

Через устройства пассажиры смогут купить билеты на все виды общественного транспорта, приобрести под залог карту "Тройку" и пополнить ее. Кроме того, аппараты будут принимать банковские карты, в том числе бесконтактные: MasterCardPayPass и VisaPayWave. Тем, кто рассчитывается наличными, не придется искать в карманах мелочь. Аппарат примет бумажные купюры номиналом до 5 тысяч рублей и будет давать сдачу с них. Все купюры также проверят на подлинность.

Автоматы защитят от вандалов. Внутреннюю сторону стенок оснастят конструктивными элементами, то есть ребрами, чтобы затруднить вскрытие корпуса. Если аппарат попытаются оторвать от пола, он включит сирену и подаст тревожный сигнал на внешнюю систему безопасности.

Все 75 автоматов обойдутся "Мосгортрансу" не более чем в 83,8 млн рублей. Таким образом, стоимость одного аппарата составит не более 1,1 млн рублей. Перейти к автоматизированному обслуживанию пассажиров предприятие собирается, чтобы "снизить издержки на содержание инфраструктуры по распространению билетов" и увеличить объемы их продаж.

По словам экспертов, билетные автоматы на остановках сократят продажи у водителей, соответственно,благодаря этому увеличится скорость посадки в общественный транспорт и движения по маршрутам. "Аппараты будут востребованы в первую очередь на крупных транспортно-пересадочных узлах, там где много людей покупают билеты, и заранее не у всех они есть. Например, у вокзалов", - рассказал заместитель руководителя проекта Probok.net Алексей Чекмарев.

Он согласен, что аппаратам понадобятся антивандальные средства защиты. "Его нужно покрыть специальной смесью, чтобы легко было смывать краску. Кроме того, должна быть вандалоустойчивая конструкция, чтобы нельзя было поцарапать, вскрыть ножом автомат. Наши граждане могут использовать терминалы в качестве средств пополнения собственных кошельков", - предупредил он.

Видеокамеры, по мнению Чекмарева, необходимо устанавливать на аппаратах только в спальных районах. "В центре им не грозит такой опасности", - считает эксперт.

Однако к выдаче сдачи с пятитысячной купюры Алексей Чекмарев относится скептически. "Вряд ли это осуществится на практике, такой аппарат может быстро стать объектом для преступников", - отметил он.

Самая полезная функция новых автоматов, по мнению эксперта организации "Город и транспорт" Алексея Черникова, в том, что через них можно будет покупать билеты по банковским карточкам. "Единый проездной стоит 18,2 тысячи рублей. Такие суммы лучше всего оплачивать через карточки, это очень удобно", - считает он. По мнению эксперта, аппараты по продаже билетов нужно, помимо остановок общественного транспорта, также поставить в аэропортах.