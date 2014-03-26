Выплаты вкладчикам банка "Совинком" начнутся не позднее 9 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Выплаты вкладчикам банка "Совинком", который ЦБ лишил лицензии, начнутся не позднее 9 апреля, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

До начала выплат АСВ разместит объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений от клиентов.

Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов в банке, но не больше 700 тысяч рублей. Если вклады клиента превышали эту цифру, то сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Страховки будут выдаваться наличными или на счет, указанный вкладчиком.

Для максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 апреля 2014 года.

Напомним, Банк России с 26 марта отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Совинком". По мнению регулятора, КБ не создавал адекватных рискам резервов и не выполнял требования предписаний надзорного органа.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объемы которых превысили 6,8 миллиардов рублей.