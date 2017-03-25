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25 марта 2017, 09:24

Жизнь в мире

Немецкий банк ошибочно перевел более пяти миллиардов долларов

Фото: ТАСС/Константин Веремейчик

Крупнейший государственный банк Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) по ошибке перевел 5,4 миллиарда долларов в четыре другие кредитные организации, сообщает Bloomberg.

"Мы очень быстро обнаружили и устранили эту ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно", – говорится в заявлении. В качестве причины рассматриваются человеческий фактор или технический сбой, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.

Аналогичный случай произошёл с KfW в 2008 году. Тогда 320 миллионов евро были ошибочно переведены банку Lehman Brothers, объявившему о банкротстве.

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