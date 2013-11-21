"Мастер-банк" может стать фигурантом второго уголовного дела

На "Мастер-банк" могут завести второе уголовное дело о выводе активов

В отношении сотрудников "Мастер-банка" могут возбудить еще одно уголовное дело - о выводе активов. Правоохранительные органы провели обыски в квартирах учредителей банка.

Сегодня в центральном офисе банка начали выдавать клиентам ценности из банковских ячеек, а с понедельника будут оформлять выписки по счетам. Что касается вкладов, то возвращать их начнут в ближайшее время.

Как сообщили в Агентстве по страхованию (АСВ) вкладов, выплаты вкладчикам "Мастер-Банка" начнутся не позднее 4 декабря. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты.

Страховка выплачивается каждому вкладчику в размере 100 процентов суммы всех депозитов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей. Сумма, не покрываемая страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.