Два столичных банка лишились лицензии ЦБ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

ЦБ отозвал лицензию у "Объединенного банка промышленных инвестиций" и "Тайм банка", сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению Центробанка, "ОБПИ" размещал денежные средства в низкокачественные активы, не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и представлял в надзорный орган недостоверную отчетность.

"Тайм банк", по мнению специалистов ЦБ, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж.

Первый банк находился на 376-м месте по активам, второй - на 618-м. Как уточняет Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 августа.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.