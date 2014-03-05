Выплаты возмещений вкладчикам банка "Монолит" начнутся до 19 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Выплаты возмещений вкладчикам банка "Монолит" начнутся не позднее 19 марта, заявили в Агентстве по страхованию вкладов.

Напомним, сегодня Центробанк отозвал лицензию у этого финансового учреждения.

"Выплаты начнутся не позднее 19 марта 2014 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальные объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах. Их общий объем за 2013 год составил девять миллиардов рублей.

В Центробанке отметили, что руководители банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Банк "Монолит" является участником системы страхования вкладов.