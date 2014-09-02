Мужчина пытался снять 30 млн рублей со счета знакомого

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29 августа в отделении одного из столичных банков на Мичуринском проспекте задержали афериста с поддельными документами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, мужчина пытался снять 30 миллионов рублей со счета, принадлежащего его знакомому.
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Инцидент в банковском отделении произошел четыре дня назад. Представитель банка обратился в ОМВД России по району Раменки и сообщил, что несколько минут назад неизвестный мужчина попытался снять с банковского счета деньги. У сотрудников финансового учреждения возникли сомнения в подлинности паспорта клиента.
Мужчина – 56-летний житель Читы – оказался знакомым настоящего владельца счета. Во время разговора с приятелем он узнал об имеющихся у того крупных сбережениях и решил их присвоить, используя поддельный паспорт.
Полиция возбудила уголовное дело: выходец из Читы обвиняется в покушении на мошенничество. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
Преступления с банковскими вкладамиПреступления, связанные с банковскими счетами, к сожалению, случаются в столице не так уж редко. Как сообщало издание M24.ru, 1 сентября в Москве задержали мошенника, ранее снявшего по фальшивым документам 6 миллионов с чужого счета. Преступнику помогала одна из сотрудниц банка: сообщница снимала копии паспортов клиентов, у которых имелись крупные вклады. Задержанному грозит до 5 лет заключения, его подельницу приговорили к 4 годам тюрьмы.
А 25 августа был задержан бывший сотрудник другого финансового учреждения, предположительно похитивший у клиентов 400 тысяч рублей. Подозреваемый имел доступ к системе управления взаимоотношениями с клиентами, а после увольнения из банка начал красть деньги с чужих счетов.
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