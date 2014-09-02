Мужчина пытался снять 30 млн рублей со счета знакомого

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29 августа в отделении одного из столичных банков на Мичуринском проспекте задержали афериста с поддельными документами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, мужчина пытался снять 30 миллионов рублей со счета, принадлежащего его знакомому.

Инцидент в банковском отделении произошел четыре дня назад. Представитель банка обратился в ОМВД России по району Раменки и сообщил, что несколько минут назад неизвестный мужчина попытался снять с банковского счета деньги. У сотрудников финансового учреждения возникли сомнения в подлинности паспорта клиента.

Мужчина – 56-летний житель Читы – оказался знакомым настоящего владельца счета. Во время разговора с приятелем он узнал об имеющихся у того крупных сбережениях и решил их присвоить, используя поддельный паспорт.

Полиция возбудила уголовное дело: выходец из Читы обвиняется в покушении на мошенничество. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.