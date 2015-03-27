Вечер балета: юные дарования танцуют "Маленькую ночную серенаду" и "Контрасты"

Фото: M24.ru/Александр Авилов
31 марта в Культурном центре ЗИЛ пройдет вечер классической и современной хореографии, на котором выступят танцоры Детского балетного театра и Студии современного балета.
В первом отделении артисты покажут одноактный балет "Маленькая ночная серенада" на музыку Моцарта. Во второй части программы гости увидят хореографический спектакль "Контрасты" в постановке Дарьи Сергиенко.
Юным артистам Детского балетного театра и Студии современного балета от 4 до 18 лет, а они уже дают спектакли и участвуют во всевозможных конкурсах. Художественный руководитель - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Геннадий Ледях.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 31 марта в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 31 марта, 19.00
- Что: вечер одноактных балетов
- Кто: артисты Детского балетного театра и Студии современного балета, Геннадий Ледях
- Кому смотреть: любителям классического балета