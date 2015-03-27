Вечер балета: юные дарования танцуют "Маленькую ночную серенаду" и "Контрасты"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

31 марта в Культурном центре ЗИЛ пройдет вечер классической и современной хореографии, на котором выступят танцоры Детского балетного театра и Студии современного балета.

В первом отделении артисты покажут одноактный балет "Маленькая ночная серенада" на музыку Моцарта. Во второй части программы гости увидят хореографический спектакль "Контрасты" в постановке Дарьи Сергиенко.

Юным артистам Детского балетного театра и Студии современного балета от 4 до 18 лет, а они уже дают спектакли и участвуют во всевозможных конкурсах. Художественный руководитель - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Геннадий Ледях.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 31 марта в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.