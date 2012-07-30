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ПДД

30 июля 2012, 13:29

В Москве стали чаще угонять недорогие японские авто

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ИТАР-ТАСС

Японский автомобиль перехватил эстафету у прошлогоднего лидера - внедорожника премиум-класса Lexus LX, сообщает РИА Новости. Рейтинг составила компания "АльфаСтрахование" на основе данных о зафиксированных случаях угонов автомобилей за период с 1 июня 2011 года по 30 июня 2012 года.

Список самых похищаемых моделей по сравнению с прошлым годом претерпел значительные изменения. В топ-5 самых похищаемых моделей вошли исключительно японские авто. Наиболее популярной у угонщиков стала Mazda 3. За год частота похищений данной модели возросла с 2,4% до 2,7%. Это показатель, который представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, он отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Второй по частоте угонов стал автомобиль Honda Accord с показателем - 1,9%. Остальные три модели, входящие в пятерку, имеют одинаковую частоту угонов - 1,5%: Nissan Teana, Mazda 6, Mitshubishi Outlander.

По результатам исследования страховщики делают вывод о том, что общая частота угонов снизилась по сравнению с прошлым годом примерно на 0,03%. Автоугонщики сохраняют интерес к моделям дорогих и популярных марок, а также к широко распространенным японским автомобилям. По словам руководителя управления андеррайтинга "АльфаСтрахования" Ильи Григорьева, главной причиной этого интереса является высокая ликвидность и высокая стоимость этих автомобилей и запасных частей к ним. Некоторые представители из числа самых дорогих машин премиум-класса похищаются «под заказ». Большинство же угоняются подержанными - "под разбор", так как новые и оригинальные комплектующие к таким машинам стоят намного дороже.

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