Разработана единая методика определения ущерба после аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

В России разработали единую методику определения ущерба после аварии.

Инициатором создания документа выступила Российская ассоциация автостраховщиков. По словам главы РСА Павла Бунина, решение разработать этот документ было принято потому, что без него больше невозможно работать, сообщает "Российская газета".

Так, только в прошлом году из-за многообразия документов по расчету ущерба (сейчас их целых пять) состоялось более 600 тысяч судов по спорам о сумме выплат.

Согласно новому документу, при расчете суммы выплат будет учитываться износ автомобиля: он зависит от возраста машины и ее пробега. Дату производства автомобиля устанавливать не будут. Для расчеты достаточно будет посчитать количество полных лет с момента начала эксплуатации машины.

Кроме коэффициента износа, будет еще один, так называемый, индивидуальный. Он начисляется в том случае, если какая-то деталь автомобиля более изношена, чем положено в соответствии с возрастом и пробегом. В этом случае будет начислен дополнительный коэффициент.

Однако без износа считаются элементы тормозной системы, системы рулевого управления, оптика, подушки и ремни безопасности. Предполагается, что после принятия новых правил будут разработаны ценовые справочники, в которых будут прописаны цены запчастей и стоимость часа работы ремонтника.

Документ планируется утвердить на заседании правления РСА в феврале. После этого его направят в Центробанк.