19 августа 2015, 08:56

В Москве появится спецрота для борьбы с лихачами - Якунин

В ГИБДД появится спецподразделение для борьбы с лихачами

В столице формируется специальная рота, которая займется борьбой с "беспредельщиками" на дорогах, сообщает телеканал "Москва 24".

Как рассказал начальник управления МВД России по Москве Анатолий Якунин, сотрудники роты будут останавливать лихачей, досматривать подозрительные автомобили, а если надо - освидетельствовать на алкоголь или задерживать и доставлять в отделение.

Усилят подразделение бойцами ОМОНа, чтобы усмирять разбушевавшихся водителей силой, если это потребуется. Всего будет выделено 50 экипажей.

"Она (спецрота - прим. m24.ru) станет выявлять водителей, которые управляют транспортными средствами с тонированными стеклами, превышают скоростной режим, перемещаются на машинах с поддельными номерами.

Кроме того, мы будем обращать внимание на водителей, которые представляют оперативный интерес с точки зрения криминала. Будем досматривать транспортные средства для обнаружения взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотических веществ, всех предметов, которые запрещены к легальному обороту", - рассказал Якунин "Российской газете".

При этом начальник столичной полиции отметил, что за семь месяцев количество ДТП в Москве снизилось на 11 процентов, однако все равно число "таких происшествий очень велико".

Он подчеркнул, что у сотрудников спецроты будет новейшее оборудование и вертолетное обеспечение. Как стало известно изданию из источников близких к правоохранительным органам Москвы, спецрота по вылову лихачей будет создана на базе 2-го спецбатальона ГИБДД.

