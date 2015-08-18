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Автомобили

18 августа 2015, 14:17

В Госдуме предлагают возвращать 13% от цены при покупке авто

автомобили налоги авторынок налоговые вычеты покупка машины

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Депутаты Госдумы предлагают возвращать покупателям российских автомобилей налоговый вычет в размере 13 процентов от их стоимости. Максимальная сумма такого вычета составит 65 тысяч рублей. По мнению парламентариев, это будет стимулировать спрос и поддержит производителей.

Депутат Госдумы Олег Нилов считает, что налоговый вычет нужно ввести на все машины, произведенные в России.

"В законопроекте есть разделение на отечественные автомобили и те, которые производятся иностранными компаниями. Именно так отсекаются те автомобили, которые по качеству соответствуют мировому уровню. Я бы этого не делал. Под этот законопроект надо подводить все автомобили, которые производятся в России. 13 процентов – хорошо звучит, но сумма вычета составит не больше 65 тысяч с одного автомобиля. Хотя это позволило бы целый год не тратить деньги на бензин", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Покупателям российских машин предлагают возвращать 13% от их стоимости

Как пишут "Известия", авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Андрей Свинцов и Ярослав Нилов. Максимальная сумма вычета ограничена суммой в 500 тысяч рублей. Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что необходимо учесть ряд ограничений – в частности, определить конкретный перечень автомобилей и предоставлять "скидку" только для россиян, которые покупают машину в первый раз.

Ранее m24.ru сообщало, что московские власти рассмотрят идею о льготных кредитах для автомобилистов, покупающих машины с двигателем класса "Евро-4" и "Евро-5". Сейчас ставка по автокредитам варьируется от 17 до 20 процентов годовых.

Добавим, после резкого подорожания в середине декабря 2014 года цены на подержанные автомобили до сих снижаются. Автомобили класса С стоят почти столько же, сколько и в начале декабря.

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В июле средняя цена на автомобили класса B была 6 процентов выше, чем в начале декабря 2014 года. Относительно пиковой стоимости конца декабря снижение цен составило около 5 процентов. Класс С стоит на 4 процента дороже, чем в начале декабря, при этом снижение относительно конца декабря составило 8 процентов.

Автомобиль класса D в июле в среднем стоил на 6 процентов больше, чем в начале декабря 2014 года и на 8 процентов меньше, чем на неделе 22-28 декабря.

Единственный сегмент, где снижения цен не наблюдалось – это недорогие кроссоверы. С начала декабря их стоимость выросла на 11 процентов. Премиальные внедорожники сейчас на 6 процентов дороже, чем в начале декабря, относительно пиковой стоимости цена упала на 20 процентов.

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