В Москве на 17% упали продажи подержанных автомобилей

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В столице продажи подержанных легковых автомобилей упали на 17 процентов в 2015 году. Всего было продано 310 тысяч машин, сообщает Агентство "Москва".

По данным аналитического агентства "Автостат", автомобили марки Lada занимают лидирующее место на вторичном рынке. Тем не менее, их продажи упали на 19 процентов, всего было продано 33,2 тысячи машин.

На втором месте находятся автомобили марки Mercedes. В прошлом году было реализовано почти 20 тысяч машин – падение на 12,8 процента. И замыкает тройку лидеров Ford. Было продано более 18 тысяч иномарок, что на 18,8 процента меньше.

По данным только за декабрь 2015 года продажи подержанных автомобилей снизились на 55,5 процента

Самой продаваемой машиной в России стала Lada Granta

Помимо этого, в декабре 2015 года продажи подержанных автомобилей снизились на 55,5 процента по сравнению с показателями 2014 года и составили 16,6 тысяч авто.

Как ранее сообщало m24.ru, расходы москвичей на новые легковые автомобили по итогам 2015 года уменьшились на 22 процента и составили 360–370 миллиардов рублей.

За 11 месяцев прошлого года москвичи купили 190,5 тысячи новых легковых автомобилей, из которых 24 процента занимают автомобили премиум-сегмента.

Самой продаваемой машиной в России стала Lada Granta. В 2015 году было реализовано 120 тысяч моделей. Второе место занял Hyundai Solaris, в прошлом году россияне приобрели 115 тысяч таких автомобилей. Третья позиция – Kia Rio, четвертая – у Volkswagen Polo.