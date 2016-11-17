Названы самые популярные в России машины с пробегом

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

"Автостат" назвал самые популярные в России машины с пробегом. Первое место заняла "Лада" – по итогам октября было продано 132 тысячи машин.

На втором месте в рейтинге заняла Toyota – 52,8 тысячи машин, третье у Nissan: 25 тысяч автомобилей. Также в топе – Ford, Chevrolet, Volkswagen, KIA, Hyundai, Renault и Mitsubishi.

Среди всех проданных Lada на первом месте – модель 2114, на втором – 2107 и на третьем – 2109.

Всего за месяц было продано 474 996 легковых автомобилей с пробегом, что на 14,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.