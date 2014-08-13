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Автомобили

13 августа 2014, 13:06

Вторая акция "Очистись от штрафов" пройдет в столице 14 августа

автомобили акция консультации портал госуслуг штрафы ГИБДД пдд

Фото: ИТАР-ТАСС

Портал городских услуг Москвы 14 августа во второй раз проведет акцию "Очистись от штрафов". Мероприятие будет проходить с 11.00 до 18.00 по адресу: по улица Шереметьевская, 47А.

Сотрудники PGU будут проверять, есть ли у водителей штрафы. Все участники акции смогут при желании оплатить их прямо на месте. Кроме того, автолюбители получат в подарок сувениры для авто.

В этот раз портал госуслуг пригласил на акцию и юриста "Европейской юридической службы", который специализируется на автомобильной тематике. Он даст бесплатную консультацию по вопросам проверки и оплаты штрафов.
Также организаторы мероприятия помогут водителям проверить их железных коней на портале "Автокод", где можно получить информацию об эксплуатации автомобиля.

Первая интерактивная акция "Очистись от штрафов" прошла в начале лета. В ней участвовали более 150 водителей, которые приезжали со всего города, чтобы провериться на наличие зафиксированных камерами нарушений ПДД.
По данным портала городских услуг Москвы, растет популярность услуги по проверке и оплате штрафов. За первое полугодие 2014 года ею воспользовались более полумиллиона раз, а это в полтора раза превышает показатель прошлого года.

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Отметим, что оплатить свои штрафы москвичи могут, воспользовавшись рядом мобильных приложений. Например, в "Транспорте Москвы" содержится информация об эвакуации автомобиля, а также есть интерактивная карта с информацией по парковкам, остановкам и маршрутам городского транспорта.

С помощью приложения "Парковки Москвы" можно оплачивать штрафы, получать информацию о парковках (название, адрес, стоимость, вместимость), оплачивать парковку и просматривать маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений.

Напомним, согласно закону, при наличии штрафов более чем на 10 тысяч рублей автовладельцу могут отказать в выезде за границу. Таким образом, незнание о штрафах может испортить отпуск.

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