Минпромторг расширил перечень роскошных автомобилей

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Министерство промышленности и торговли подготовило список машин, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2017 год, сообщает газета "Известия".

В перечне оказалось на 201 позицию больше, чем в прошлом году. В частности, прибавились три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce, они вошли в категорию "свыше 15 миллионов рублей" (стоимость машины).

Перечень "от 10 до 15 миллионов рублей" увеличился с 76 до 95 позиций, в него добавились семь моделей Mercedes-Benz, две Lamborghini, по одной Ferrari и Porsche, а также по одной модели Jaguar и BMW и четыре Land Rover.

Машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей стало больше на треть, до 320 моделей, а от 3 до 5 миллионов — на 19 процентов, до 424 моделей. Часть авто потеряла свое место в списке, а часть сменила категорию. Туда вошли Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, Jaguar и прочие.

Напомним, налог на дорогостоящие автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. В зависимости от возраста машины коэффициент для авто стоимостью 3–5 миллионов рублей составляет от 1,1 до 1,5, 5–10 миллионов – коэффициент 2, 10–15 миллионов рублей и дороже – 3.