"Россия" заменит авиарейсы "Траснсаэро" до Парижа и Мадрида

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Россия" назначена регулярным перевозчиком на рейсы Москва – Париж, Москва – Мадрид и обратно, которые ранее выполняла "Траснсаэро", сообщает пресс-служба Росавиации.

Ранее m24.ru сообщало, авиарейсы до Камчатки вместо "Трансаэро" стали выполнять авиалайнеры "Ютэйр", в Магадан теперь летают самолеты компаний "Икар", "ВИМ-Авиа" и "Аэрофлот". Последняя компания также заменила разорившегося перевозчика на Сахалинском направлении.

Кроме того, "Аэрофлот" получила временный допуск на 56 маршрутов компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие. Также перевозчики доставят пассажиров с билетами "Трансаэро" на Пхукет, в Гоа, Дубай, на Ибицу и в Анталью.

Как ранее сообщал руководитель Ростуризма Олег Сафонов, из-за банкротства компании "Трансаэро" появился дефицит турперевозок и рост их стоимости на ряде направлений. Однако, по мнению главы ведомства, это носит временный характер до перераспределения маршрутов.

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.