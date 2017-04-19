Самолет Москва – Фергана экстренно сел в Самаре из-за родов у пассажирки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет, выполнявший рейс Москва – Фергана (Узбекистан), экстренно сел в Самаре из-за начала родов у пассажирки, сообщает РИА Новости.

По словам помощника руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры Михаила Шаляпина, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч 19 апреля в 7:30 по московскому времени. На борту лайнера у 37-летней гражданки Узбекистана начались преждевременные роды.

Женщину сняли с рейса и отправили в одну из клиник Самары, после чего самолет отправился в пункт назначения.