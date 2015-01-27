"Исторический" подвал в ЮАО сдадут в аренду

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Столичные власти объявили конкурс на право аренды подвала, входящего в структуру объекта культурного наследия регионального значения "Жилой массив 1927-1930 гг.", сообщили в департаменте по конкурентной политике Москвы.

Подвальное помещение находится в жилом доме, построенного в 1928 году. Дом находится на юге столицы. Площадь подвала – 77,6 квадратных метров.

Износ подвального помещения составляет 34%. Срок предполагаемой аренды – десять лет. Начальная (минимальная) стоимость годовой аренды – 614 тысяч рублей.

В подвальном помещении запретили организовывать производство, склады. Там также нельзя открывать баню, сауну, гостиницу, игорное заведение.

Победитель аукциона должен за свой счет провести в помещении капитальный ремонт, заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на присоединение объекта к энерго- и водоснабжению, а также провести противопожарные мероприятия.

Также в течение шести месяцев после заключения договора аренды инвестор должен оборудовать помещение для безбарьерного передвижения людей с ограниченными возможностями.

Заявки для участия в торгах принимаются до 24 марта. Аукцион состоится 27 марта.