Две картины с изображением Лионеля Месси продали на торгах за миллион долларов

Картина Такаши Мураками "Лионель Месси и вселенная цветов"

Две картины с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси продали на торгах Sotheby's в Лондоне за миллион долларов, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Полотно известного японского художника Такаши Мураками "Лионель Месси и вселенная цветов" ушла с молотка за 483,2 тысячи долларов. А картина британского художника Дэмиена Херста с изображением нападающего "Барселоны" была продана за 556 тысяч.

На аукционе были также выставлены футбольный мяч с автографом Месси и работы других художников. Всего на торгах удалось собрать около трех миллионов евро.

Вырученные средства будут направлены на благотворительность, в частности, на развитие детского образования в Бангладеш, Индонезии и Непале. Согласно данным ЮНЕСКО, в этих странах каждый одиннадцатый ребенок (около 58 миллионов детей) не имеет возможности ходить в школу и тренироваться.