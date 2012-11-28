Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 18:52

Культура

Эксперты советуют сохранить фасад дома на 1-й Тверской-Ямской

Фото: ИТАР-ТАСС

Рабочая группа московской комиссии по вопросам градостроительной деятельности в границах объектов культурного наследия советует сохранить фасад дома № 22 на 1-ой Тверской-Ямской улице.

В целом эксперты комиссии реконструкцию дома поддержали, сообщает РИА Новости.

Архитектор проекта реконструкции Александр Асадов заявил, что главный фасад будет сохранен, а задний - реконструирован.

При этом координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов предложил подумать над сохранением и заднего фасада.

Пятиэтажный особняк на улице 1-я Тверская-Ямская, 22 был построен в 1905 году. Архитектор здания – П.А. Заруцкий.

архитектура реконструкция Александр Асадов культурное наследие

