Два московских памятника архитектуры сдадут в аренду за один рубль

Фото: ИТАР-ТАСС

Третий аукцион на право аренды объектов культурного наследия по льготной ставке в 1 рубль за квадратный метр в год состоится 16 ноября. На торги будут выставлены "Городская усадьба купца М.Н. Гусева" и "Городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых".

До получения льготной аренды инвесторам предстоит провести комплексную научную реставрацию зданий, сообщает Стройкомплекс Москвы со ссылкой на руководителя Специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества города Москвы Тимура Зельдича.

"Городская усадьба купца М.Н. Гусева" построена в первой половина XIX в. Она находится на улице Большая Полянка, 65/74, строение 3. Второй памятник, выставленный на торги, – "Городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых". Здание было возведено в XVIII - XIX веках, оно расположено на Пятницкой улице, 14, строение 13.

Стройкомплекс напоминает, что по итогам проведения двух аукционов заключено пять договоров с инвесторами, согласно которым сданы в аренду городская усадьба Морозовых, жилой дом Н.П. Баулина, городская усадьба архитектора Константина Буссе в Подсосенском переулке, усадьба Колесникова-Шаргиных-Сапатиной и дом крестьянина Сысоева ("дом с кариатидами").

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.