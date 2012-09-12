"Вечерняя Москва": Юбилей бесценного дара Третьякова

Фото: ИТАР-ТАСС

Юбилей бесценного дара Третьякова

12 сентября (по старому стилю эта дата приходится на 31 августа) исполняется 120 лет с того дня, как купец Павел Третьяков написал в Московскую Думу заявление о передаче в дар городу своего собрания искусства. Градоначальники с благодарностью приняли бесценное собрание, и в 1892 году частный музей обрел новый статус Городской художественной галереи Третьяковых.

"Это был уникальный случай в истории Москвы, когда личная коллекция была передана городу безвозмездно и, что особенно важно, еще при жизни Павла Третьякова, – рассказывает "Вечерке" Татьяна Юденкова, ученый секретарь Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения. – За такой подарок Третьякову было присвоено звание Почетного гражданина столицы".

Дело всей жизни основателя галереи не утеряно, отметила Юденкова. Если в момент передачи собрание насчитывало около двух тысяч единиц, то сейчас фонд Третьяковской галереи состоит из более 170 тысяч экспонатов.

Церковь-шедевр архитектуры отмечает 480-летие

Сегодня отмечает свой 480-летний юбилей один из признанных символов Москвы – знаменитая церковь Вознесения Господня в Коломенском.

"Первый каменный шатровый храм на Руси был построен в честь рождения первого русского царя Ивана IV Грозного, – рассказала "ВМ" ученый секретарь Московского объединенного музея-заповедника Людмила Сидорова. – Здесь молились великокняжеские особы, на галерее восточного фасада сохранилось Царское место – белокаменный трон. В начале XX века в подклете вновь обретена чудотворная икона Божией Матери "Державная". Произошло это во время отречения от престола Николая II".

В музее-заповеднике проходит конференция "Церковь Вознесения – шедевр архитектуры и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО" с участием историков и археологов. В их числе – известные специалисты по XVI веку доктор исторических наук Леонид Беляев и главный архитектор музеев Московского Кремля Андрей Баталов, которые планируют выпустить монографию о музее.

