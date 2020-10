Оуэн Хазерли прочел лекцию об архитектуре городских площадей

В институте "Стрелка" рассказали о будущем городских площадей

В институте "Стрелка" прошла лекция британского журналиста, автора множества книг на темы архитектуры, политики и культуры Оуэна Хазерли "Новая жизнь возрожденных площадей". В ней спикер сравнил два подхода к пониманию городской площади – европейский и постсоветский, а также порассуждал, смогут ли площади стать в ближайшее время центрами общественной жизни. Прямую трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

Оуэн Хазерли - британский публицист, архитектурный журналист и писатель, специалист по политической эстетике. Автор книг "Воинствующий модернизм" (2009), "Путеводитель по новым руинам Великобритании" (2010), "Нетривиальные" (2011), "Новое бесцветное" (2012), "На площади. В поисках общественных пространств постсоветского города" (2012).



"Стрелка" - институт медиа, архитектуры и дизайна, основан в 2009 году, является некоммерческим международным образовательным проектом. Ориентирован на новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке. Постдипломная программа предназначена для выпускников высших учебных заведений — молодых профессионалов, которым "Стрелка" дает возможность поработать вместе с авторами блестящих проектов в области урбанистики, архитектуры и коммуникаций из разных стран мира. Для неспециалистов институт организует открытые лекции, семинары и круглые столы на актуальные темы, принять участие в которых могут все желающие.

Имена и понятия, упоминавшиеся в лекции

Strelka Press – издательство, подразделение института "Стрелка". Продвигает новое мышление в сфере дизайна, архитектуры и городского развития на совершенно новых содержательных и формальных основаниях. Читателям предлагается новый книжный формат - компактная электронная книга, получить доступ к которой можно мгновенно и по доступной цене.

"На площади. В поисках общественных пространств постсоветского города" - книга британского публициста Оуэна Хазерли, в которой он рассматривает ключевые городские площади современной Восточной Европы как "демократические" пространства с гражданскими и общественными функциями. Однако, по мнению автора, они еще в меньшей степени оказываются приспособлены для демократии, чем площади советской эпохи.

Созданные в период "реального социализма" 1920-1980-х, огромные, пронизываемые всеми ветрами площади считаются сегодня бессмысленными пространствами, так как их основная функция - запугивать и подавлять горожан и приезжих своим величием - осталась в прошлом. В то же время Хазерли размышляет: если площади нужны только власти, почему их так успешно смогли использовать протестные движения? Именно площади становились центром массовых протестов на протяжении последнего столетия, от событий в Петрограде в феврале 1917 года до "оранжевой революции" в Киеве в 2004-м.

Кирилл Рафаилович Кобрин (1964) - российский историк, эссеист, прозаик и журналист; сотрудник пражского бюро радио "Свобода". Публикует прозу и эссеистику в российской и зарубежной периодике с 1992 года. В 1990-е годы редактировал литературный альманах Urbi. В 2000-2006 гг. член редколлегии журнала "Новое литературное обозрение", с 2006 года - редактор журнала "Неприкосновенный запас". Автор и соавтор более 10 книг.

"Неприкосновенный запас" - журнал, выпускаемый издательством «Новое литературное обозрение». Издается с 1998 года. Посвящен становлению либеральной мысли в России, ее трансформации и адаптации в современных условиях. Особенность журнала - в междисциплинарном подходе, на его страницах публикуются размышления социологов, экономистов, политологов, философов, представителей других гуманитарных специальностей. Это площадка для общественной дискуссии, в которую вовлекаются разные сегменты гуманитарного сообщества. Основные темы - экономика, политика, права человека, образование, Россия глазами европейцев, Европа глазами россиян. В практике журнала - публикация коротких работ и выступлений классиков новейшей мировой гуманитарной мысли.



Джордж Оруэлл (1903-1950) - английский писатель и публицист. Наиболее известен как автор культового антиутопического романа "1984" и повести "Скотный двор". Ввел в политический язык термин "холодная война".

Урбанистика - раздел экономической географии, занимающийся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с функционированием и развитием городских центров.

Pulp - британская рок-группа из Шеффилда, созданная в 1978 году Джарвисом Кокером. В течение 1980-х группа изо всех сил пыталась добиться успеха, но стала популярна в Великобритании лишь в середине 1990-х после выпуска альбомов His 'n' Hers (1994) и в особенности Different Class (1995), который достиг вершины британского чарта.

Лейбористская партия Великобритании (Рабочая партия) - одна из ведущих британских политических партий, с 2010 года находящаяся в оппозиции. Основана в 1900 году как комитет рабочего представительства. Ориентация - социал-демократическая партия, связана с профсоюзным движением, направлена на общественное регулирование экономики. Впервые пришла к власти в 1924.

Эксплицитный – явно, открыто выраженный.

Когерентный – согласованный.

Модернизм в архитектуре - движение ХХ века, переломное по содержанию, связанное с решительным обновлением форм и конструкций, отказом от стилей прошлого. Охватывает период с начала 1900-х годов и по 70-е-80-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции. Выражение "модернизм" употребляется иногда как синоним понятия "современная архитектура"; или же как название стиля (в англоязычной литературе - modern).

Архитектурный модернизм включает такие архитектурные направления, как европейский функционализм 20-30-х годов, конструктивизм и рационализм в 20-х годах России, движение "баухауз" в Германии, архитектурный ар-деко стиль, интернациональный стиль, брутализм, органическая архитектура.

Неолиберализм - направление политической экономии и философии, возникшее в 1930-е годы и достигшее своего расцвета в конце 1980-х - 1990-е. В отличие от классического либерализма не отрицает полностью государственное регулирование экономики, но оставляет его функцию лишь для установления принципов конкуренции и законов свободного рынка. При этом свободный рынок и неограниченная конкуренция рассматриваются как основное средство обеспечения прогресса и достижения социальной справедливости, возможных прежде всего на основе экономического роста. Возникновение неолиберализма связывается с наступлением "второй эры глобализации".

Ричард Роджерс, Барон Роджерс Риверсайд (1933) - британский архитектор, который в сотрудничестве с Ренцо Пиано и Норманом Фостером создал стиль "хай-тек". Лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Произведен в бароны Королевой Великобритании, удостоен ордена Почетного легиона в 1986 году, посвящен в рыцари в 1991 году и стал пожизненным пэром в 1996 году.

Учился в Архитектурной школе в Лондоне, потом вместе с Фостером в Йельском университете. Позднее они создали бюро Team 4 совместно со своими женами. В 1967 году пути архитекторов разошлись. Роджерс присоединился к Ренцо Пиано, выигравшему конкурс на строительство Центра Помпиду в Париже в 1971 году. Это здание стало манифестом нового стиля и установило стиль Роджерса, в котором большинство инженерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция, лестницы и лифты) были выведены в экстерьер, оставляя свободными интерьер и внутренние помещения. Сегодня Центр Помпиду считается достопримечательностью, хотя в то время критики отнеслись к дизайну "наизнанку" настороженно.

Центр Помпиду в Париже. Фото: ИТАР-ТАСС

Ричард Роджерс возглавляет компанию Rogers Stirk Harbour Partners, которую он основал в 1977 году. Она имеет офисы в Лондоне, Барселоне, Мадриде, Нью-Йорке и Токио. Компания выполнила такие известные проекты, как штаб-квартира страховой компании "Ллойд" в Лондоне, Европейский суд по правам человека в Страсбурге, выставочный зал Милленниум-доум в Лондоне, проект восстановления Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду - культурный центр в Париже, открыт в 1977 году, создан по инициативе французского президента Жоржа Помпиду. Функция - изучение и поддержка современного искусства. Включает в себя парижский Музей современного искусства, большую библиотеку, концертные и выставочные залы, Институт исследования и координации акустики и музыки. Является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью во Франции после Лувра и Эйфелевой башни, (более 6 миллионов посетителей в год). Обширную площадь перед Центром Помпиду облюбовали художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи.

Фонтан Стравинского у центра Помпиду. Фото: ИТАР-ТАСС

Здание построено по новаторскому проекту Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса, выбранному из 680 конкурсных работ. Оригинальная идея архитекторов была в расположении всех технических конструкций (арматурные соединения, все трубопроводы, лифты и эскалаторы) снаружи здания, что позволило высвободить максимум полезной площади в 40 тыс. м². Арматурные соединения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы - синим, водопроводные - зеленым, электроподводка - желтым, а эскалаторы и лифты - красным.

Ренцо Пьяно (1937) - итальянский архитектор, вместе с Ричардом Роджерсом и Норманом Фостером создал стиль хай-тек. Центральное произведение - Центр Помпиду в Париже (1971—1977). В течение многих лет сотрудничал с инженером Питером Райсом. В 1980-е разрабатывал масштабные проекты реконструкции промышленных зон Парижа, Милана и Турина. Спроектировал Культурный центр имени Жан-Мари Тжибау в Нумеа (Новая Каледония). Возглавлял проектирование международного аэропорта Кансай в Осаке и гигантского Музыкального парка в Риме, в 1997 году построил здание для амстердамского музея NEMO. В 1995 году был удостоен Императорской премии, три года спустя - Притцкеровской премии.

Мастер-план – генеральный план.

Постмодернизм – направление в художественном искусстве, а также в философии второй половины XX века. Исследователи отмечают двойственность постмодернистского искусства: утрату наследия европейских художественных традиций и чрезмерную зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики; с другой стороны, постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, затрагивая самые насущные проблемы морали.

Постмодернистское искусство не имеет строгой иерархии эстетических ценностей и норм, единственной неотъемлемой чертой является ничем не ограниченная свобода самовыражения художника. Еще один отличительный признак - использование готовых форм: от утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку или купленных в магазине, до шедевров мирового искусства. Ситуация художественного заимствования вплоть до симуляции заимствования, ремейк, реинтерпретация, лоскутность и тиражирование, дописывание от себя классических произведений – и есть содержание искусства эпохи постмодерна.

Постмодернизм обращается к готовому, прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить недостаток собственного содержания. Постмодерн демонстрирует свою крайнюю традиционность и противопоставляет себя нетрадиционному искусству авангарда.

Определения постмодернизма В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании - это механизм смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену авангардизму (модернизму) ("Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности"). Постмодернизм — общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса — "постмодернистская чувствительность" (Ж.-Ф. Лиотар). Постмодернизм — самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающий радикальный разрыв с парадигмой модернизма (Г. Хоффман, Р. Кунов).



Ритейлинг – розничная торговля.

Архитектура Возрождения (Ренессанса) - период развития архитектуры в европейских странах с начала XV до начала XVII века в общем течении Возрождения и развития основ духовной и материальной культуры Древней Греции и Рима. Переломный момент в истории архитектуры, особенно по отношению к предшествующему архитектурному стилю - готике. Ренессанс придает значение формам античной архитектуры: симметрии, пропорции, геометрии. Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купола, ниши.

Возрождение характеризуется отходом от анонимности ремесленников и появлением персонального стиля у архитекторов. Первым представителем направления называют Филиппо Брунеллески, работавшего во Флоренции, которая наряду с Венецией считается памятником Возрождения. Затем архитектура Ренессанса получила распространение в других итальянских городах, а также Франции, Германии, Англии, России и других странах.

Площадь Синтагма или площадь Конституции - площадь, расположенная перед дворцом Греческого парламента в Афинах. Носит название в честь Конституции, предложенной первым греческим королем Оттоном Баварским в 1843 году. В начале XIX века на этом месте был газон, часть дворцового комплекса Оттона, заботливая жена которого запретила посещать эту территорию обычным афинянам. В 1862 году, когда Оттон был свергнут, а его место занял датский принц Георг І, на месте нынешней Синтагмы обновили белый мрамор, установили скамейки, фонарные столбы, обновили фонтан и площадь снова открыли для посещения. В 2011-2012 годах Синтагма неоднократно становилась местом массовых выступлений возмущенных граждан против проводимой правительством политики жесткой экономии.

Площадь Независимости (укр. Майдан Незалежності) - центральная площадь Киева. Сформировалась в 1830-х годах, когда были снесены остатки оборонительных валов, тогда же получила название Крещатицкая - от названия улицы, к которой примыкала. В последствии площадь неоднократно переименовывалась, нынешнее имя получила после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Современная застройка площади образована зданиями 1950-х - 1970-х годов. В 2001 году была предпринята капитальная перестройка Майдана: появилось множество новых памятников, скульптур и фонтанов. В центре площади установлена высокая белая колонна, которую венчает фигура девушки (Берегини) с калиновой ветвью в руках, символизирующая независимость Украины. На месте, близком к обнаруженным остаткам древних Лядских ворот, сооружен памятник в виде ворот с фигурой покровителя города Архангела Михаила наверху. Под площадью построен крупный торговый центр.

Площадт Тахрир. Фото: Flickr/Vyacheslav Argenberg

Площадь Тахрир - расположена в центре столицы Египта Каира. На ней расположены исторические памятники времен Оттоманской империи - статуя и мечеть Омара Макрама. По периметру находятся правительственные здания разных архитектурных стилей и всемирно известный Египетский музей.

Ранее площадь называлась Исмаилия в честь Исмаила-Паши, правившего Египтом во второй половине XIX века. Исмаил-Паша, получивший образование во Франции, приложил все усилия, чтобы Каир приобрел вид крупного европейского города. Площадь Исмаилия создавалась наподобие площади Звезды (Этуаль) в Париже, ее строительство началось в семнадцатом и продолжалось до середины девятнадцатого века. Первые значимые политические демонстрации прошли на площади в 1919 году и носили национально-освободительный характер против сорокалетней английской оккупации Египта. В результате в 1922 году государство получило формальную независимость. В 1952 году во время Июльской революции в Египте была свержена монархия и установлено президентское правление. Египет провозгласили республикой, а площадь переименовали в площадь Тахрир (Освобождение).

В январе-феврале 2011 года на площади произошли массовые акции протеста и вооруженные столкновения, которые завершились свержением режима Хосни Мубарака, правившего страной 30 лет.



Норман Фостер (1935) - британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Произведен королевой сначала в рыцари, а потом и в бароны. Зарубежный почетный член Российской академии художеств. Два года учился в Школе архитектуры Йельского университета, где получил ученую степень магистра и встретил Ричарда Роджерса, вместе с которым создал "Бюро четверых". Из этого учреждения вышел широко известный стиль "хай-тек", основа которого была заложена в постройках русского архитектора В. Г. Шухова в конце XIX века. Сам Фостер называет Шухова своим кумиром и широко использует в своем творчестве шуховские сетчатые оболочки.

Одно из последних творений Фостера - небоскреб Мэри-Экс (1997-2004), в котором расположен главный офис швейцарской страховой компании Swiss Re. В Астане Фостером построены "Дворец Мира и Согласия" (2006) и торгово-развлекательный центр "Хан-Шатыр" (2010).

Небоскреб Мэри-Экс (справа). Фото: 30stmaryaxe.com

В Москве Фостер и его архитектурное бюро работали над проектом реконструкции здания Дворянского собрания и его объединения с главным зданием Пушкинского музея. В Нагатинской пойме архитектор планировал построить Хрустальный остров - самое широкое высотное здание в истории человечества, а в Ханты-Мансийске - небоскреб в форме бриллианта.

Лондонский мост - мост в Лондоне, связывающий лондонские районы Сити и Саутворк, разделенные рекой Темзой. Мосты на этом месте, сменяя друг друга, строились предположительно с римских времен. До 1750 года это было единственное место в Лондоне, где был мост через Темзу.

Современный мост спроектирован в 1967 году инженером Гарольдом Н. Кингом, открыт при участии королевы Елизаветы II 16 марта 1973 года. Мост соседствует с Тауэрским мостом на западе и железнодорожным мостом Кенон-стрит на востоке.

Тауэрский мост - разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра. Открыт в 1894 году, является одним из символов Лондона и Британии.

Great London Authority - резиденция мэра Лондона, один из последних проектов архитекторв Нормана Фостера.

Девелопмент - предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости или реконструкцией здания, приводящая к увеличению их стоимости.

Вибрантность – насыщенность.

Площадь Патерностер – площадь в Лондоне, расположена позади собора Святого Павла, ее название в переводе с латыни означает "Отче наш". Занимает возвышенную часть Лудгейт-Хилл – самого высокого холма Лондона. Архитектурный ансамбль площади выполнен в постмодернистском стиле. По бокам ее окружают деловые здания с подчеркнуто четкой геометрией, самым известным из которых являетcя Лондонская биржа.

В центре возвышается 23-метровая колонна из портлендского камня, увенчанная позолоченной урной, которая ночью подсвечивается, в народе известна под названием "ананас". Также на площади находится модернистская скульптура Элизабет Фринк "Пастырь и овцы" и Замковые ворота, перенесенные сюда с улицы Флит-стрит.

"Захвати Уолл-стрит" (Occupy Wall Street) - акция гражданского протеста в Нью-Йорке, проходящая с 17 сентября 2011 года. Цель ее участников - длительный захват улицы Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка с целью привлечения общественного внимания к "преступлениям финансовой элиты" и призыв к структурным изменениям в экономике.

Памятник великому пожару в Лондоне - поставлен в память о великом лондонском пожаре 1666 года, который сжег почти весь Сити. Представляет собой римскую дорическую колонну из портландского камня высотой почти 62 м. Высота символизирует расстояние от местоположения монумента до дома королевского булочника Томаса Фаринора, где и начался губительный пожар. На сегодня это самая высокая в мире одиночная колонна. На вершине, куда ведет винтовая лестница, расположена смотровая площадка.

Неоклассицизм – в российском искусствоведении художественные явления последней трети XIX и первой четверти XX веков, которым присуще обращение к традициям искусства античности, эпохи Возрождения или классицизма. Характерные черты: опора на классику, соблюдение пропорций, стремление к гармонии. В зарубежном искусствоведении неоклассицизмом называют классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве второй половины XVIII - первой трети XIX веков.

Неоклассицизм в России появился как антитеза декоративной избыточности модерна и связан прежде всего с архитектурным возрождением Петербурга. Сторонники нового движения исходили из собственных традиций, апеллируя к "золотому веку" зодчества невской столицы. Одним из первых в начале 1900-х гг. о неповторимой красоте старого Петербурга заговорил художник и критик Александр Бенуа.



Барон Осман (1809-1891) - французский государственный деятель, префект департамента Сена, сенатор, член Академии изящных искусств, градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа. По указанию Наполеона III обустроил для прогулок парижан Булонский лес и несколько парков в Париже, в частности, Монсури и Бют-Шомон. Перестроил ряд населенных кварталов, снеся множество средневековых домов и проложив многие бульвары, ставшие популярными позже. В общей сложности под руководством Османа было реорганизовано около 60% недвижимости Парижа.

Площадь Республики - одна из самых знаменитых площадей Парижа. Важная транспортная развязка города, в разные стороны от нее расходятся восемь улиц, бульваров и авеню. Посреди площади возвышается десятиметровая статуя женщины, которая носит одноименное с площадью название – "Республика", также здесь расположено много фонтанов в форме забавных животных.

Прямоугольной формой площадь обязана градостроителю и политическому деятелю Жоржу Осману. В те времена площадь часто использовали для обучения солдат строевому шагу. Кроме того, по инициативе Османа от площади Республики были заложены прямые, как струна, бульвары Вольтер и Мажента, которые, в частности, служили военным целям – облегчали работу артиллеристов при стрельбе прямой наводкой при беспорядках и защите города от врагов.

Шарль Луи Наполеон Бонапарт (позже Наполеон III) (1808-1873) - племянник Наполеона I, первый президент Французской республики и последний монарх Франции. После ряда заговоров с целью захвата власти пришел к ней мирным путем как президент республики (1848). Позже совершил переворот, устранил законодательную власть, установил авторитарный полицейский режим и в 1852 году провозгласил себя императором Второй империи, ставшей воплощением идеологии бонапартизма. Через несколько месяцев после принятия либеральной конституции 1870 года, вернувшей права парламенту, конец правлению Наполеона положила Франко-прусская война, в ходе которой император попал в германский плен и во Францию так и не вернулся.

Михаил Иванович Калинин (1875-1946) - советский государственный и партийный деятель, один из главных организаторов сталинских репрессий. В 1919 году Троцкий назвал его "всероссийским старостой", после 1935 года его стали называть "всесоюзным старостой". Из-за большой активности в подпольно-стачечном деле он неоднократно подвергался арестам и ссылкам, одновременно продвигаясь по партийной лестнице.

Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971) - первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964), председатель Совета министров СССР (1958-1964). Период его правления называют «оттепелью»: были освобождены многие политзаключенные, уменьшилось влияние идеологической цензуры. Советский Союз достиг больших успехов в покорении космоса. Также на годы правления Хрущева приходится высшее напряжение Холодной войны с США.

Релевантный - уместный, адекватный, актуальный.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870-1924) - политический и государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель СССР - первого в мировой истории социалистического государства.

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878-1879) - единолично руководил Советским государством на протяжении четверти века - с конца 1920-х - начала 1930-х годов до самой смерти. С его именем связана форсированная индустриализация и сплошная коллективизация сельского хозяйства страны. Внес решающий вклад в победу над нацизмом в ходе Второй мировой войны. В послевоенные годы превратил СССР в одну из мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием. Также период правления Сталина связан с массовой гибелью людей в результате голода и репрессий.

Граф Бартоломео Франческо Растрелли (1700-1771) - русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств. Наиболее яркий представитель елизаветинского барокко. Среди известных работ: Большой дворец в Петергофе (1747 – 1752), Зимний дворец (1754—1762).

Редевелопмент - это реконструкция отдельных объектов недвижимости, групп зданий (фабрик, заводов), районов или целых населенных пунктов с целью улучшения городской среды, качества жизни и увеличения стоимости земли в соседних кварталах.

Леонид Данилович Кучма (1938) - украинский политический и государственный деятель. В 1994 -2005 годах - президент Украины (отслужил два президентских срока). За годы его правления произошло значительное сокращение ВВП, обанкротился ряд предприятий, резко увеличилась безработица и снизился уровень жизни населения.

Популизм - политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и легкое решение острых социальных проблем.

Всеволод Федорович Руднев (1855 - 1913) - русский военный деятель, герой русско-японской войны, контр-адмирал Российского Императорского Флота, командир знаменитого крейсера "Варяг", под его командованием принявшего неравный бой у Чемульпо. В 1907 году Руднев был награжден японским орденом Восходящего солнца - в знак признания героизма русских моряков, став одним из первых русских, и вообще европейцев, получивших этот орден.

В ноябре 1905 года Руднев не препятствовал митингу матросов своего экипажа, на котором они выражали недовольство царским манифестом 17 октября. В связи с этим ему было предложено подать в отставку.

Дворцовая площадь - главная площадь Санкт-Петербурга, архитектурный ансамбль, возникший во второй половине XVIII - первой половине XIX века. В 1753 году Франческо Растрелли предложил архитектурно организовать растекающуюся огромную территорию, создать центральную площадь столицы. Ее образуют памятники истории и культуры федерального значения: Зимний дворец, Здание штаба Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровская колонна. Размеры площади составляют около 5 га (по другим сведениям - 8 га), для сравнения - Красная площадь в Москве имеет площадь 2,3 га. В составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга Дворцовая площадь включена в список Всемирного наследия.

Александр Александрович Веснин (1883 - 1959) - русский архитектор и театральный художник. Один из братьев Весниных, вместе с которыми с 1923 года стал лидером советской архитектуры конструктивизма. Известные работы: универмаг на Красной Пресне в Москве (1927), дворец культуры ЗИЛа (1930 - 1934).

Любовь Сергеевна Попова (1889 - 1924) - русский и советский живописец, художник-авангардист (супрематизм, кубизм, кубофутуризм, конструктивизм), график, дизайнер.

Владимир Маяковский (1893-1930) - один из крупнейших русских поэтов XX века. Ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссер, киноактер, художник. После сближения с футуристами разделял основные программные установки этого художественного направления: независимость творчества от содержания, нигилистическое отношение к культурному наследию и т. д. Однако, уже раннее творчество Маяковского - поэмы "Облако в штанах" (1915), "Человек" (1917) несли значительное социальное содержание: протест против окружающей действительности, одиночества человека, чувство неразделенной любви. Для поэзии Маяковского характерен гиперболизм, метафоричность, соединение одического и сатирического начал.

Владимир Маяковский. Фото: ИТАР-ТАСС

Апекс – вершина.

Бунт перед Зимним дворцом - одно из ключевых событий Октябрьской революции - взятие большевиками в ночь с 25 на 26 октября 1917 года резиденции Временного правительства, располагавшейся в Зимнем дворце в Петрограде. В результате Временное правительство было низложено и арестовано. Штурм был осуществлен без существенных боевых действий, но под угрозой применения силы оружия.

Эрих Хонеккер (1912 - 1994) - немецкий политический деятель, многолетний руководитель Германской Демократической Республики (1971-1989). В 1961 году с санкции высшего советского руководства подготовил и осуществил строительство Берлинской стены. В годы перестройки был лишен всех постов и преследовался за государственную измену, а также обвинялся в злоупотреблениях властью.

Александерплац - одна из самых знаменитых площадей Берлина. Объединяет в архитектуре зданий прошлое и современность. В 1805 году на этом месте находилась большая рыночная площадь, которая позднее была названа в честь российского императора Александра I. В период с 1966 по 1970 год площадь была застроена новыми зданиями, здесь появилась высотная гостиница, огромный магазин, Дом учителя и телевизионная башня. Об архитектуре бывшей ГДР напоминают большие часы, благодаря которым можно определить время во многих странах мира и фонтан, который раньше назывался "Дружба народов". Сейчас идет полная реконструкция площади, в результате которой образ площади дополнят высотные здания, работы планируют закончить к 2019 году.

Питер Беренс (1868 - 1940) - один из основоположников современной промышленной архитектуры и дизайна, представитель Дюссельдорфской художественной школы. Известный представитель стиля Модерн (в Германии - Югендстиль). В 1911-12 гг. Беренс спроектировал один из ключевых памятников европейского неоклассицизма - здание посольства Германии на Исаакиевской площади в Петербурге.

Ханс Колхофф (1946) - известный современный архитектор, приверженец классического дизайна, одна из самых ярких и самых парадоксальных фигур в современной немецкой архитектуре. Отстаивает позицию убежденного традиционалиста, апеллирующего к нестареющей и неустаревающей классике, считает современную архитектуру последних 80 лет тотальным недоразумением.

Построенные им здания относятся к лучшему из того, что возводится в современном Берлине. Его постройки называют ретро-архитектурой. В своих работах Коллхофф использует натуральный камень и кирпич.

Инкраментальный - постепенно увеличивающийся, пошаговый.

Футуризм (от лат. futurum - будущее) - общее название художественных авангардистских движений 1910-х - начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России. Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма. В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые находки, и от кубизма, у которого перенял художественные формы. Однако, футуристы стремились к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира, отвергая кубический анализ.

Главные художественные принципы - скорость, движение, энергия. Для футуризма характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передается путем наложения последовательных фаз на одно изображение. Известные художники футуристы: Давид Бурлюк, Джино Северини, Умберто Боччони, Юрий Анненков.



Табула раса (в пер. с лат. - "чистая доска") - выражение, которое используется для обозначения тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, то есть чистым, его ресурс знаний полностью строится из опыта и чувственного восприятия внешнего мира.

Сравнение ума с покрытой воском дощечкой для письма, которой пользовались в Древней Греции, появляется в сочинении Аристотеля "О душе".

У древних римлян в переносном смысле tabula rasa обозначало пустое место, а выражение "сделать из чего-либо tabula rasa" — "свести что-либо на нет".

Консьюминг - потребительский, всепоглощающий.

Подход принца Чарльза к архитектуре - известный своим пристрастием к старине, принц Чарльз борется с модернистскими небоскребами, в частности, объявил войну рыцарям архитектурного успеха - звездным архитекторам starchitects. В ответ на это ведущий британский архитектор-модернист Ричард Роджерс обвинил принца Чарльза в злоупотреблении полномочиями и давлении на строительный бизнес.

Впервые старший сын королевы Елизаветы II заявил о своих архитектурных пристрастиях в 1984 году, когда назвал проект нового корпуса Национальной галереи в Лондоне "монструозным карбункулом на лице любимого друга" и заявил, что традиционным архитектурным элементам, масштабам и материалам следует отдавать предпочтение по сравнению с современными "кубиками" из стекла и бетона.

Лондонская национальная галерея. Фото: nationalgallery.org.uk

Восстание в Бахрейне - массовые протесты в Бахрейне, начавшиеся в феврале 2011 года. Являются частью волнений, охвативших арабский мир в 2011 году. Протесты были в основном нацелены на достижение большей политической свободы и уважения прав человека.

Демонстрации с требованием перемен начались 14 февраля 2011 года, демонстранты заняли Жемчужную площадь в центре Манамы, позднее сами переименовали ее в площадь Тахрир (Освобождение), по аналогии с площадью в Каире, в столицу была введена армия. 8 июня 2012 года при разгоне шиитской демонстрации правительственные силы применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Гамаль Абдель Насер (1918 - 1970) — второй президент Египта (1954 - 1970), полковник, деятель панарабского движения. Основал тайную политическую организацию "Свободные офицеры", которая возглавила в 1952 антиимпериалистическую и антифеодальную революцию, в результате которой был свергнут монархический режим и Египет провозглашен республикой. Под руководством Насера египетский народ добился серьезных успехов в экономических и социальных преобразованиях. В 1956 был национализирован Суэцкий канал; в 1961 президент подписал ряд законов о полной или частичной национализации более 300 промышленных и коммерческих предприятий, всех банков и страховых компаний, принадлежащих крупной буржуазии. С 1963 года Насер - председатель Арабского социалистического союза, единственной разрешенной партии в стране.

Архитектурный детерминизм - проявляется в идее, что архитектурные, средовые факторы могут оказывать решающее влияние на общественное устройство, жизнь не имеет априорной пространственной формы, но принимает форму места, создаваемого архитектурой, "функция следует форме" (Л. и Р. Крие). Жилище в итоге строит жизнь, а архитектура – жизнестроительна. Все социальные черты общества – его структура, потребности, образ жизни, поведение и др. – предопределены качествами физической среды.

Триумфальная площадь (бывшая площадь Маяковского, в просторечии - Маяковка) - площадь в Тверском районе Центрального административного округа Москвы на Садовом кольце. Ежемесячно, каждое последнее воскресенье месяца, здесь проходят так называемые «маяковские чтения», по воскрешенной советской традиции (первое из таких чтений прошло на открытии памятника Маяковскому в 1958 году).

Проект реконструкции Триумфальной площади. Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

"Старбакс" - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Является самой крупной кофейной компанией в мире, с сетью кофеен более 19 тысяч в 60 странах, в том числе в США, Канаде, Японии, Великобритании и России.

Почил в бозе – устойчивое сочетание, означает: упокоился в вечности, буквально - отдал душу Богу.

