Заявки для дизайнерского конкурса "Вход" можно подать до 14 октября

Фото: M24.ru

Прием заявок на участие в архитектурно-дизайнерском конкурсе "Вход" продлится до 14 октября. Победители будут объявлены с 15 по 18 октября. Инициатором конкурса, который стартовал 23 сентября, выступило объединение "Выставочные залы Москвы".

Участники открытого архитектурно-дизайнерского конкурса "Вход" должны разработать проекты по оформлению входов в выставочные залы. Временные конструкции и инсталляции должны преобразить внешний облик залов и повысить их привлекательность.

Победителей и призеров конкурса определят члены экспертного совета, в состав которого вошли: главный архитектор Artplay Михаил Лабазов; главный редактор журнала "Проект Россия" Алексей Муратов; арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров и многие другие.

С 23 сентября по 14 октября - приемок заявок; с 15 по 18 октября - работа экспертного совета и объявление победителей; с 19 октября по 10 ноября - реализация проектов-победителей; с 11 по 18 ноября – презентация.

Заявки принимаются до 23.00 14 октября на почту konkurs@vzmoscow.ru.

Призовой фонд конкурса составляет 75 тысяч рублей: оформление входной зоны - 30 тысяч рублей; витрина/окно – три приза по 15 тысяч рублей. Кроме того, три проекта в номинации "Вход" и 10 проектов в номинации "Окна" получат средства на их реализацию.