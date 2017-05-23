Экстремиста арестовали после 45 лет розыска в Японии

Фото: Zuma/ТАСС/Richard Atrero De Guzman

Престарелый боевик ультралевой экстремисткой группировки "Тюкаку-ха"("Фракция ядра") арестован в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в следственных органах.

Полиция обнаружила 67-летнего экстремиста во время обыска в одной из квартир жилого дома в Хиросиме. Там, по мнению правоохранителей, находился тайный опорный пункт "Тюкаку-ха". Следователи установят личность арестованного с помощью образцов ДНК. Мужчина хранит молчание и отказывается от сотрудничества с полицией.

По мнению правоохранителей, им удалось задержать Масааки Осаку. Он 14 ноября 1971 года участвовал в студенческой демонстрации в токийском районе Сибуя, которая вылилась в массовые драки. Предполагается, что именно Осака метнул "коктейль Молотова", ставший причиной гибели одного из полицейских. В 1972 году этот активист "Тюкаку-ха" был объявлен в розыск, его фотографии висят у всех полицейских участков страны.

"Фракция ядра", как и другие ультралевые группы, потеряла влияние в молодежной среде в 1980-х годах. Группировка более не существует, а ее активисты изредка напоминают о своем существовании, устраивая символические безвредные теракты.